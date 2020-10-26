В Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків коронавірусу

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30 жовтня в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 38 жінок віком від 21 до 94 років та 27 чоловіків віком від 20 до 83 років.





60 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 5 пацієнтів. На жаль, маємо два випадки смерті.



Всього зареєстровано 1384 випадки: одужали 576, померли 32.