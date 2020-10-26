Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 20:58 Переглядів: 732

Двоє кременчужан з COVID-19 померли

30 жовтня в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 38 жінок віком від 21 до 94 років та 27 чоловіків віком від 20 до 83 років.


60 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 5 пацієнтів. На жаль, маємо два випадки смерті.


Всього зареєстровано 1384 випадки: одужали 576, померли 32.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх