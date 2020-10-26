Різке зростання захворюваності: за жовтень у Кременчуці коронавірус виявили у 1028 людей

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 120

У Кременчуці спостерігається різке зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію у жовтні – за цей місяць у місті захворіло 1028 людей. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступник міського голови Ольга Усанова. Для порівняння, станом на 28 вересня загальна кількість хворих у нашому місті з початку карантину становила 259 осіб, а станом на 30 жовтня – 1318 кременчужан. Загалом 571 людина одужала, а 31 – померла.





Наразі в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» з COVID-19 перебувають 47 хворих кременчужан, амбулаторно під наглядом сімейних лікарів – 669 хворих на цю інфекцію. За минулу добу на ПЛР-дослідження взяли 238 зразків біоматеріалів для підтвердження або спростування діагнозу COVID-19.





За попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторному прийомі звернулися 62 дорослих і 38 дітей. Під час прийому сімейні лікарі встановили 39 пневмоній і виставили 56 підозр на коронавірусну хворобу у дорослих, у них взяли біологічні матеріали на вивчення для встановлення остаточного діагнозу. У дітей пневмоній за вчорашню добу не реєструвалося.

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 120 кременчужан (у 18 із них тяжкий перебіг хвороби):

на базі Першої міської лікарні – 60 пацієнтів;

лікарні «Кременчуцька» – 51 хворий;

лікарні «Правобережна» – 3 громадян;

лікарні «Придніпровська» – 1 особа;

у міській дитячій лікарні – 5 дітей.

За потреби хворим проводять кисневу терапію.