Скільки кременчужан лікуються від COVID-19 та пневмонії у лікарнях та вдома

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 043

Начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа розповів про те, скільки кременчужан лікуються від пневмоній та коронавірусної інфекції на стаціонарах та амбулаторно. Дані наведені станом на ранок 28 жовтня.





З діагнозом «пневмонія» у лікарнях Кременчука лежить 118 осіб, у 18 із них тяжкий перебіг хвороби. Із них 113 дорослих, а п'ятеро – діти. Амбулаторно з пневмонією лікується 693 людини.





Що стосується хворих з підтвердженим COVID-19, то на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 кременчужан та 18 жителів Кременчуцького району. За словами Максима Середи, шпиталізують хворих, які потребують внутрішньовенного введення препаратів та кисневої терапії.





Разом з тим, 638 осіб лікуються амбулаторно, під наглядом сімейних лікарів. У третини цих людей легкі симптоми коронавірусної інфекції (як-от втрата нюху або першіння у горлі) або взагалі немає симптомів, через що вони не потребують лікування.





Нагадаємо, що у Першій міській лікарні ім. Богаєвського відкрили інфекційний шпиталь, для хворих на коронавірус, який базується у 4-поверховому корпусі хірургічного відділення та розрахований на 120 ліжок. Тих пацієнтів, які у ньому лікувалися до цього, поступово виписали, тепер тих, хто потребує хурургічного втручання, направляють у лікарню «Придніпровську» та ЛІЛ «Кременчуцька». Шпиталь другої хвилі має власне приймальне відділення, реанімацію, а також визначений штат співробітників, які працюють виключно в цьому приміщенні.





- Інфекційний шпиталь другої хвилі вже працює близько місяця. Все контролюємо, намагаємося на крок вперед іти. Звичайно, навантаження велике, і в інфекційному відділенні (ЛІЛ «Кременчуцька» - ред.), і в цьому інфекційному шпиталі. Працюємо з навантаженням, але ліжок вистачає. Зараз завантаженість близько 60%, - прокоментував пан Середа.