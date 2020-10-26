У селі під Полтавою знайшли мертвим 69-річного чоловіка

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Ймовірно, чоловік вчадів, адже його сина ушпиталили з отруєнням чадним газом

Сьогодні, 28 жовтня, близько 9.00 у приватному будинку в селі Макухівка знайшли тіло 69-річного чоловіка без ознак насильницької смерті. Чоловіка виявили на кухні, – повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Його 44-річного сина з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом»доставили в тяжкому стані до лікарні. Остаточну причину смерті чоловіка з’ясує судово-медична експертиза.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.