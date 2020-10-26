Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Надзвичайні новини, Полтавщина

У селі під Полтавою знайшли мертвим 69-річного чоловіка

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 459

Ймовірно, чоловік вчадів, адже його сина ушпиталили з отруєнням чадним газом

Сьогодні, 28 жовтня, близько 9.00 у приватному будинку в селі Макухівка знайшли тіло 69-річного чоловіка без ознак насильницької смерті. Чоловіка виявили на кухні, – повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Його 44-річного сина з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом»доставили в тяжкому стані до лікарні. Остаточну причину смерті чоловіка з’ясує судово-медична експертиза.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава смерть угарный газ
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх