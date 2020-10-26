У Кременчуці жінка проникла додому до пенсіонерки та відібрала 35 тисяч гривень

За допомогою до Кременчуцького відділу поліції 24 жовтня близько 2.00 звернулася 85-річна пенсіонерка. Вона повідомила, що до її помешкання проникла жінка в медичній масці, яка почала її душити та вимагати гроші. Потім нападниця зачинила пенсіонерку у ванній кімнаті та забрала 35 тисяч гривень. Про це стало відомо від відділу комунікації поліції Полтавської області
Начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини Сергій Махно повідомив:
Слідчі розслідують справу за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.