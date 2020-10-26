У Кременчуці жінка проникла додому до пенсіонерки та відібрала 35 тисяч гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 756

За допомогою до Кременчуцького відділу поліції 24 жовтня близько 2.00 звернулася 85-річна пенсіонерка. Вона повідомила, що до її помешкання проникла жінка в медичній масці, яка почала її душити та вимагати гроші. Потім нападниця зачинила пенсіонерку у ванній кімнаті та забрала 35 тисяч гривень. Про це стало відомо від відділу комунікації поліції Полтавської області





Начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини Сергій Махно повідомив:





- На місце події одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи Кременчуцького відділу поліції та оперативники Управління карного розшуку поліції Полтавщини. Співставивши покази потерпілої та наявні факти й докази, а також проаналізувавши зібране відео з камер відеоспостереження на прилеглих територіях, вдалося встановити особу, ймовірно причетну до скоєння злочину. Нею виявилася місцева жінка, 1980 року народження. Наразі особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.





Слідчі розслідують справу за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.