У Кременчуці вшанували пам'ять визволителів України

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Книга Пам’яті України засвідчує, що на фронтах війни полягло 3 мільйони громадян України – воїнів Другої світової війни. Майже 15 тисяч із них родом із Кременчуччини

Сьогодні, 28 жовтня, у День визволення України від нацистських загарбників, кременчуцька громада зібралася біля пам’ятника «Воїну - визволителю». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, керівники міста, громадськість та представники ветеранських організацій цього дня взяли участь у меморіальному заході, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя у битві за Україну з жорстоким ворогом.

Друга світова війна залишила слід у долі та історичній пам’яті українського народу. Протягом 1941-1944 рр. територією України двічі прокотилася смертоносна хвиля війни. Війна на території України не припинялася ні на день, ні на годину протягом 40 місяців. На фронтах тривали бої, а на окупованій території розгорялася збройна підпільно-партизанська боротьба.

Серед величезних втрат українського народу в Другій світовій війні найтяжчими були демографічні. Сукупні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються від 8 до 10 млн. осіб. Серед них 97 тисяч – у Кременчуці. За твердженнями науковців, було зруйновано більше 700 українських міст і 28 тисяч сіл, 250 з них спіткала доля Хатині, втратили притулок близько 10 млн. людей.

Книга Пам’яті України засвідчує, що на фронтах війни полягло 3 мільйони громадян України – воїнів Другої світової війни. Майже 15 тисяч із них родом із Кременчуччини.

За славною традицією, у День визволення України від нацистських загарбників на честь 76 річниці визволення України від нацистських загарбників пролунали залпи військового салюту. На знак шани та поваги до невмирущого подвигу героїв-визволителів до підніжжя пам’ятника «Воїну-визволителю» учасники заходу поклали живі квіти.