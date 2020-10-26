На перехресті Мазепи і Горького сталася ДТП

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 311

Інформації про потерпілих не надходило







Фото: Артем Коваленко

28 жовтня близько 16.00 на перехресті вулиці Івана Мазепи та Горького сталася ДТП. Зіткнулися Citroën та Mitsubishi.





За повідомленням очевидців, Citroën не поступився дорогою, чим спричинив зіткнення.





Інформації про потерпілих не надходило.