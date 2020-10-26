На перехресті Мазепи і Горького сталася ДТП

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Інформації про потерпілих не надходило
28 жовтня близько 16.00 на перехресті вулиці Івана Мазепи та Горького сталася ДТП. Зіткнулися Citroën та Mitsubishi.
За повідомленням очевидців, Citroën не поступився дорогою, чим спричинив зіткнення.
Інформації про потерпілих не надходило.