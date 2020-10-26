223 мільйони гривень аліментів стягнули на користь дітлахів з Полтавщини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

З початку 2020 року державні виконавці Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини стягнули на користь понад 40 тисяч дітей 492 мільйони гривень аліментів.





Як розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли зазначені області, станом на 1 жовтня 2020 року фахівці юстиції повернули дітям Сумщини 139,4 мільйона гривень заборгованості по аліментах, Полтавщини – понад 223,6 мільйона гривень та близько 129,1 мільйона гривень аліментів малечі на Чернігівщині.