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223 мільйони гривень аліментів стягнули на користь дітлахів з Полтавщини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

  

З початку 2020 року державні виконавці Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини стягнули на користь понад 40 тисяч дітей 492 мільйони гривень аліментів.


Як розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли зазначені області, станом на 1 жовтня 2020 року фахівці юстиції повернули дітям Сумщини 139,4 мільйона гривень заборгованості по аліментах, Полтавщини – понад 223,6 мільйона гривень та близько 129,1 мільйона гривень аліментів малечі на Чернігівщині.

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Автор: Альона Душенко
Теги: аліменти
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