Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук

Де й о котрій 29 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 117 Коментарів: 1

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 41, 43, 45, 47;
  • вул. Київська, 1/49;
  • вул. Молодіжна, 1б, 1в, 1г;
  • вул. Східна, 5.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кагамлицька, 1-60;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Північний, 1-26;
  • пров. Ювілейний, 3-20;
  • пров. Чкалова, 22-34;
  • пров. Робітничий, 4-29;
  • пров. Сиваський, 3-30;
  • вул. Чкалова, 160-203;
  • вул. Кагамликська, 74;
  • вул. Залізнична, 69-91;
  • пров. Вишневий, 1-13;
  • пр. Вишневий, 3-6.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваоблэнерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

12
Marusya Klimova:
Сьогодні, 17:43

вул. Молодіжна, 1б, 1в, 1г
А где это в Кременчуге такие дома?))



вул. Молодіжна, 1б, 1в, 1г
А где это в Кременчуге такие дома?))


1 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх