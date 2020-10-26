Де й о котрій 29 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
29 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Свободи, 41, 43, 45, 47;
- вул. Київська, 1/49;
- вул. Молодіжна, 1б, 1в, 1г;
- вул. Східна, 5.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Робітничий, 4-29;
- пров. Сиваський, 3-30;
- вул. Чкалова, 160-203;
- вул. Кагамликська, 74;
- вул. Залізнична, 69-91;
- пров. Вишневий, 1-13;
- пр. Вишневий, 3-6.