Де й о котрій 29 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 117 Коментарів: 1

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

просп. Свободи, 41, 43, 45, 47;

вул. Київська, 1/49;

вул. Молодіжна, 1б, 1в, 1г;

вул. Східна, 5.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: