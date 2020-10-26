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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У двох школах та дитсадку Кременчука на COVID-19 захворіли працівники

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 621

 

Плюс 4 нові випадки

У двох школах та дитячому садку Кременчука на коронавірусну інфекцію захворіли працівники. Про це йдеться у добовому зведенні департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за 28 жовтня.


Люди захворіли на COVID-19 у таких закладах освіти нашого міста:

  • ліцеї №11 «Гарант» (двоє педагогів);
  • гімназії №23 (один педагог);
  • дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №29 (один непедагогічний працівник).
У трьох закладах освіти Кременчука виявили нові випадки COVID-19
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bigkyiv.com.ua
Теги: коронавірус коронавирус детский сад школы лицей гимназия
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