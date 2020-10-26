У двох школах та дитсадку Кременчука на COVID-19 захворіли працівники

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У двох школах та дитячому садку Кременчука на коронавірусну інфекцію захворіли працівники. Про це йдеться у добовому зведенні департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за 28 жовтня.





Люди захворіли на COVID-19 у таких закладах освіти нашого міста: