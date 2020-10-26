У трьох закладах освіти Кременчука виявили нові випадки COVID-19

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 2 667 Коментарів: 4

Захворіли педагоги у ліцеях та дитсадку

У Кременчуці на коронавірус захворіло ще по одному педагогічному працівнику у трьох закладах освіти нашого міста. Про це інформує департамент освіти і науки Полтавської ОДА у добовому зведенні за два дні.





Тож 23 жовтня повідомили про нові випадки захворювання у ліцей №11 «Гарант», дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №41 (одну групу відправили на карантин до 27 жовтня) – по одному відповідно.





26 жовтня стало відомо, що у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка COVID-19 діагностували у педпрацівника.





Нагадаємо, вчора ТЪ писав про нові випадки коронавірусної хвороби у ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум», у гімназії №18 та Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка.