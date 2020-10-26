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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У трьох закладах освіти Кременчука виявили нові випадки COVID-19

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 2 667 Коментарів: 4

 

Захворіли педагоги у ліцеях та дитсадку

У Кременчуці на коронавірус захворіло ще по одному педагогічному працівнику у трьох закладах освіти нашого міста. Про це інформує департамент освіти і науки Полтавської ОДА у добовому зведенні за два дні.


Тож 23 жовтня повідомили про нові випадки захворювання у ліцей №11 «Гарант», дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №41 (одну групу відправили на карантин до 27 жовтня) – по одному відповідно.


26 жовтня стало відомо, що у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка COVID-19 діагностували у педпрацівника.


Нагадаємо, вчора ТЪ писав про нові випадки коронавірусної хвороби у ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум», у гімназії №18 та Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: promin.cv.ua
Теги: коронавірус коронавирус педагоги лицей детский сад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

112
ТимТимыч:
Сьогодні, 14:27

Жирный намёк, нет, даже намёчище: школы должны быть закрыты, дети пусть тупеют и болеют из-за сидения у компов и малоподвижности и т.д.

Почему в статистике нет, например, "заболели 5 кассиров в ... (любой супермаркет подставьте)", "диагностировали у 2 официанток сети ресторанов (тоже придумайте)"

А все почему? Потому что учебные заведения невыгодны: денег не приносят, рабы еще малы, да и вдруг потом свалят на клубнику в Польшу и т.д.


11 5
12
Счастье есть:
Сьогодні, 15:15

Цитата: ТимТимыч

Жирный намёк, нет, даже намёчище: школы должны быть закрыты, дети пусть тупеют и болеют из-за сидения у компов и малоподвижности и т.д.

Почему в статистике нет, например, "заболели 5 кассиров в ... (любой супермаркет подставьте)", "диагностировали у 2 официанток сети ресторанов (тоже придумайте)"

А все почему? Потому что учебные заведения невыгодны: денег не приносят, рабы еще малы, да и вдруг потом свалят на клубнику в Польшу и т.д.

нет, давайте ходить в школы, ведь мы привыкли как в совке, все по старинке чтоб мелом на доске. Если ваш ребенок на карантине ведет малоподвижный образ жизни, то проблема в вас, а не в государстве. И знаете, когда одной прекрасной ночью я задыхалась от якобы несуществующего вируса, я меньше всего думала о образовании. Школьную программу вполне реально осилить онлайн. Просто не всем это доходит, мы привыкли всегда спорить и быть недовольными, это прям муд по жизни neutral_face


8 12
287
vortex:
Сьогодні, 15:47

Цитата: Счастье есть
нет, давайте ходить в школы, ведь мы привыкли как в совке

 

Вы не поверите... но в школы не только в совке ходятsmile


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259
Хатаб:
Сьогодні, 15:58

Чому пишуть тільки про ковід? Пишіть про всі хвороби. Кожного дня повна статистика - хто чим захворів, скільки, де працюють,хто від чого помер. 


2 1

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