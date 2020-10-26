28 жовтня кременчужани покладуть квіти до пам’ятника Воїну-визволителю

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28 жовтня об 11.00 у Кременчуці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю з нагоди 76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників. Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.





День визволення України від фашистських загарбників, який щороку відзначається 28 жовтня, заснували Указом Президента України «Про День визволення України від фашистських загарбників» від 20 жовтня 2009 року, аби вшанувати героїчний подвиг і жертовність українського народу у Другій світовій війні.