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28 жовтня кременчужани покладуть квіти до пам’ятника Воїну-визволителю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 433

 

Захід присвячений 76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників

28 жовтня об 11.00 у Кременчуці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю з нагоди 76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників. Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.


День визволення України від фашистських загарбників, який щороку відзначається 28 жовтня, заснували Указом Президента України «Про День визволення України від фашистських загарбників» від 20 жовтня 2009 року, аби вшанувати героїчний подвиг і жертовність українського народу у Другій світовій війні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: цветы освобождение памятник Вторая мировая война
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