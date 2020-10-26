За один крок до золота: волейболістки «Нафтохіміка» отримали нагороди чемпіонату, який перервав COVID-19

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 380

Наші спортсменки мали змагатися ще у квітні, проте змагання скасували через пандемію коронавірусу

Карантинні коронавірусні заходи за крок до фінішу обірвали суперництво на фіналі Чемпіонату України з волейболу серед дівочих команд 2006 р.н. Щирі уболівальники підопічних тренера Тетяни Дишлевої – команди СК «Нафтохімік», яка теж долучилася до цих змагань, пильно стежили за тим, як «нафтохімівки» наполегливо боролися за найвищі сходинки у рейтингу чемпіонату. Вони успішно суперничали зі своїми візаві – вихованцями шкіл олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортліцеїв, які мали за своїми плечима набагато соліднішу підготовку. Про це повідомляє пресслужба СК «Нафтохімік».





Команда СК «Нафтохімік» змогла успішно протидіяти суперникам на волейбольних майданчиках завдяки своїй волі до перемоги. Продовж трьох турів «нафтохімівки» зустрілися з усіма 16-ма командами-учасницями чемпіонату. Фінал за участю 8-ми найсильніших команд, куди потрапили і вихованки Тетяни Дишлевої, мав відбутися у квітні. Та не судилося – завадила пандемія, яка поставила на паузу всі спортивно-масові заходи.





Команду СК «Нафтохімік» від тернополянок, які вирвалися вперед, відділяло тільки одне очко! Однак другий результат на змаганнях такого рівня і з такими суперниками теж вартий великої уваги.





Хоч ігри і не вдалося завершити, та волейбольна Федерація України вирішила нагородити учасників за результатами подоланого шляху. Заслужені нагороди – кубки, медалі, грамоти – прибули до Кременчука ще влітку. Але лише у жовтні вдалося вручити нашим спортсменкам.





Урочиста церемонія нагородження відбулася в СК «Нафтохімік». Кременчужанок нагородили голова первинної профспілкової організації ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко і голова постійної комісії з розвитку спорту профкому ПАТ «Укрататнафта» Денис Хрокало.



Приємно відзначити, що особливі нагороди – Почесну грамоту від Полтавської обласної ради та цінний подарунок (годинник) одержала із рук Василя Хоменка і Тетяна Дишлева - за значний внесок у виховання підростаючого покоління і вагомі спортивні здобутки своїх підопічних.