У Полтавській області винесли вирок водію, який спричинив смертельну ДТП

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22 жовтня Пирятинський районний суд виніс вирок чоловіку за порушення ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





Мова йде про ДТП, що сталася вранці 28 травня на автодорозі «Київ – Харків», на території Пирятинського району. 31-річний водій Renault Kangoo в'їхав у відбійник. Пасажир легкового автомобіля загинув на місці. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що пасажир був неповнолітній.





У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні злочину визнав. Пояснив, що 27 травня потерпілий, з яким вони разом працювали, попросив відвезти його у Полтаву, щоб придбати необхідне для роботи обладнання. Коли вони виїжджали з Полтави, було вже пізно, вони 2 години відпочивали, потім зупинялися попити кави та заправити автомобіль на заправках у Лубнах та у Пирятині. Водій не був утомлений, їхав із швидкістю 110-120 км/год.





Під час руху в сторону Києва, в районі села Вікторія Пирятинського району, обвинувачений на мить відволікся від керування та відчув удар автомобіля, який в'їхав у металевий відбійник. Вийшовши з авто, побачив, що потерпілий лежав у траві за відбійником. Біля нього зупинилися автомобілі, водії яких намагалися надати першу допомогу постраждалому та викликали швидку допомогу. Після того, як йому повідомили про смерть потерпілого, він займався доставкою тіла в морг, допомагав дістатися моргу матері потерпілого, замовив катафалк, щоб доставити гроб з тілом у село Жуки. Надав іншу допомогу на поховання. Щиро розкаявся у вчиненому та просив вибачення у потерпілої.





Мама потерпілого у судовому засіданні пояснила, що не знала, що син збирається їхати на Полтаву. Вона була проти цієї поїздки, але дізналася про неї, коли син вже був у дорозі. Про смерть сина вона довідалася вже від свого адвоката, була шокована цією звісткою. Потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.





Водій добровільно відшкодував потерпілій 54 тисячі гривень. Також страхова компанія виплатила потерпілій 50 тисяч гривень.

Керманича визнали винним та призначили покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років без позбавлення права керувати транспортними засобами. Відповідно до ст.75 Кримінального кодексу України водія звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на два роки.





Заявлений потерпілою у кримінальному проваджені цивільний позов до обвинуваченого задовольнили. З нього стягнули моральної шкоди 189 324 грн.