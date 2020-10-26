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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Нафтохімік» - чемпіон Відкритого регіонального турніру з волейболу

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 460 Коментарів: 1

Змагання проходили у залі «Нафтохіміка»

У залі СК «Нафтохіміка» відбулися змагання Відкритого регіонального турніру з волейболу. Змагання проходили у групі А та групі Б.


В групі Б в боротьбі за 3-тє місце зустрілися «Темп» - «Адреналін», а за золоті нагороди зійшлися «Горизонт» та «Кремінь Ветеран».


У групі А за бронзові нагороди зійшлися «Кредмаш» та «Вагонобудівник», а за золото - «Нафтохімік» і «Радалівка».


Незважаючи на відсутність трьох основних гравців у «Нафтохіміка», в тому числі й незмінного капітана Віталія Резнікова, «Нафтохіміку» вдалося у фіналі обіграти суперника з рахунком - 3:1. Зауважимо, що у складі «Радалівки» грають чинні гравці команди Вищої ліги чемпіонату України, фіналісти минулорічного Кубку України «Решетилівка».


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК "Нафтохімік"
Теги: волейбол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

154
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:16

І шо? Тепер зарплату підвищать?


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