«Нафтохімік» - чемпіон Відкритого регіонального турніру з волейболу

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 460 Коментарів: 1

У залі СК «Нафтохіміка» відбулися змагання Відкритого регіонального турніру з волейболу. Змагання проходили у групі А та групі Б.





В групі Б в боротьбі за 3-тє місце зустрілися «Темп» - «Адреналін», а за золоті нагороди зійшлися «Горизонт» та «Кремінь Ветеран».





У групі А за бронзові нагороди зійшлися «Кредмаш» та «Вагонобудівник», а за золото - «Нафтохімік» і «Радалівка».





Незважаючи на відсутність трьох основних гравців у «Нафтохіміка», в тому числі й незмінного капітана Віталія Резнікова, «Нафтохіміку» вдалося у фіналі обіграти суперника з рахунком - 3:1. Зауважимо, що у складі «Радалівки» грають чинні гравці команди Вищої ліги чемпіонату України, фіналісти минулорічного Кубку України «Решетилівка».



