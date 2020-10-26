У Кременчуці стартував творчий конкурс для дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу»

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З 26 жовтня по 3 грудня у Кременчуці проходить конкурс творчості для дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу». Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, його організовує управління у справах сімей та дітей.





Конкурс проводять, аби виявити, розвивати та підтримувати творчо обдарованих дітей з інвалідністю, стимулювати у них бажання удосконалювати та розвивати творчі навички, привернути увагу суспільства до проблеми дітей з інвалідністю. Участь у ньому можуть взяти діти віком від 6 до 18 років.





До участі у конкурсі допускаються індивідуальні роботи, які за своєю естетикою не суперечать загальним принципам гуманізму, доброти, любові, присвячені темі «Я мрію – я живу»:

малюнки (формат А3, А4), виконані фарбами, олівцями, фломастерами тощо;

саморобки;

поетичні твори, проза.

Роботи приймаються з 26 жовтня по 27 листопада з наступними обов’язковими відомостями про автора (українською мовою):

назва роботи;

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

адреса проживання, контактний телефон;

навчальний заклад.

Твори слід надсилати за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, каб. 114, тел. 73-12-83, 098-839-11-61.



Переможці конкурсу отримають грамоти та цінні призи, учасники – дипломи та заохочувальні подарунки. Виставка кращих робіт, нагородження переможців та учасників відбудеться у комунальному позашкільному навчальному закладі «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості» (вул. Миколи Залудяка, буд. 14, 3 поверх) 3 грудня о 14.00.