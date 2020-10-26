Життя в борг: ЄБРР дав відстрочку Кременчуку за тролейбусним кредитом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 263

За вересень цього року місто не заплатило черговий платіж – не заплатить і в березні 2021 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) дав відстрочку Кременчуцькому тролейбусному управлінню за кредитом, укладеним у 2016 році. 22 жовтня сесія ухвалила рішення про ратифікацію нової угоди між КТУ та ЄБРР, що передбачає відстрочку двох платежів: тих, що КТУ мало здійснити у вересні цього року та у березні 2021 року. Як сказано в пояснювальні записці, перенесення здійснюється «шляхом збільшення на відповідну суму подальших платежів та без застосування додаткових комісій».





Нагадаємо: у рамках кредиту від ЄБРР на 8 млн євро куплено спочатку 40 звичайних тролейбусів, а цьогоріч ще 8 з автономним ходом. Кредит наданий під гарантію міськради, відшкодування передбачене з бюджету міста. Угода 2016 року передбачала, що строк кредиту складає 12 років, упродовж яких він має бути повністю погашений рівними платежами кожні шість місяців (20 платежів) після завершення періоду відстрочки повернення коштів, що становить два роки.





Проте у вересні цього року міськрада внесла зміни до угоди про тролейбусний кредит. Термін її дій залишається незмінним, проте (за узгодженням з ЄБРР) у зв’язку з відстрочкою прибрали пункт про погашення рівними частинами. Тому й знадобилася нова угода з банком.









Мерія пояснює неможливість виконувати зобов’язання за кредитом на даний час недостатніми доходами бюджету через пандемію коронавірусу. І витратами, викликаними коронавірусом. Попри це, мер Віталій Малецький заявив про заплановану закупівлю нової партії тролейбусів з автономним ходом – за рахунок нового кредиту.