В Україні за добу зафіксували 6 677 випадків COVID-19, на Полтавщині – 294

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У Полтавській області померло ще 6 людей з коронавірусом

В Україні зафіксували 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 294.



За даними МОЗу, станом на 9.00 27 жовтня в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали (за добу – 2 799 людей). Загалом провели 3 087 288 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 506 випадків;

Волинська область — 12 635 випадків;

Дніпропетровська область — 13 418 випадків;

Донецька область — 8 819 випадків;

Житомирська область — 12 878 випадків;

Закарпатська область — 13 345 випадків;

Запорізька область — 8 463 випадки;

Івано-Франківська область — 18 915 випадків;

Кіровоградська область — 2 157 випадків;

м. Київ — 34 887 випадків;

Київська область — 15 156 випадків;

Львівська область — 28 086 випадків;

Луганська область — 3 321 випадок;

Миколаївська область — 7 194 випадки;

Одеська область — 22 640 випадків;

Полтавська область — 8 350 випадків;

Рівненська область — 18 003 випадки;

Сумська область — 10 810 випадків;

Тернопільська область — 19 522 випадки;

Харківська область — 33 806 випадків;

Херсонська область — 3 344 випадки;

Хмельницька область — 13 845 випадків;

Чернівецька область — 20 117 випадків;

Черкаська область — 8 301 випадок;

Чернігівська область — 8 083 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу наступна:

Полтава – 4490 (143 нові випадки),

Кременчук – 1088 (38 нових випадків),

Полтавський район – 342 (13 нових випадків),

Миргород – 289 (4 нові випадки),

Лубни – 179 (10 нових випадків),

Лохвицький район – 167 (6 нових випадків),

Горішні Плавні – 153 (9 нових випадків),

Кременчуцький район – 133 (13 нових випадків),

Зіньківський район – 126 (1 новий випадок),

Котелевський район – 116 (21 новий випадок),

Хорольський район – 103,

Кобеляцький район – 99 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 95 (5 нових випадків),

Шишацький район – 94 (4 нові випадки),

Решетилівський район – 86 (2 нові випадки),

Диканський район – 85 (3 нові випадки),

Глобинський район – 74 (2 нові випадки),

Миргородський район – 74 (3 нові випадки),

Лубенський район – 68 (1 новий випадок),

Машівський район – 57 (4 нові випадки),

Великобагачанський район – 56,

Гадяч – 54,

Карлівський район – 54 (3 нові випадки),

Гребінківський район – 51 (1 новий випадок),

Чутівський район – 46 (4 нові випадки),

Пирятинський район – 39,

Козельщинський район – 34 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 31 (1 новий випадок),

Семенівський район – 30 (1 новий випадок),

Оржицький район – 22,

Чорнухинський район – 15.





Одужав 2971 житель області, продовжують лікування 5220 людей, зокрема, 184 дитини. Всього зареєстрували 159 летальних випадків, нових за добу – 6 (Кременчук – 2; Кременчуцький, а також колишні Диканський, Зіньківський, Шишацький райони).