Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
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Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 6 677 випадків COVID-19, на Полтавщині – 294

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 605

 

У Полтавській області померло ще 6 людей з коронавірусом

В Україні зафіксували 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 294.

За даними МОЗу, станом на 9.00 27 жовтня в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали (за добу – 2 799 людей). Загалом провели 3 087 288 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 506 випадків;
  • Волинська область — 12 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
  • Донецька область — 8 819 випадків;
  • Житомирська область — 12 878 випадків;
  • Закарпатська область — 13 345 випадків;
  • Запорізька область — 8 463 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 157 випадків;
  • м. Київ — 34 887 випадків;
  • Київська область — 15 156 випадків;
  • Львівська область — 28 086 випадків;
  • Луганська область — 3 321 випадок;
  • Миколаївська область — 7 194 випадки;
  • Одеська область — 22 640 випадків;
  • Полтавська область — 8 350 випадків;
  • Рівненська область — 18 003 випадки;
  • Сумська область — 10 810 випадків;
  • Тернопільська область — 19 522 випадки;
  • Харківська область — 33 806 випадків;
  • Херсонська область — 3 344 випадки;
  • Хмельницька область — 13 845 випадків;
  • Чернівецька область — 20 117 випадків;
  • Черкаська область — 8 301 випадок;
  • Чернігівська область — 8 083 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу наступна:

  • Полтава – 4490 (143 нові випадки),
  • Кременчук – 1088 (38 нових випадків),
  • Полтавський район – 342 (13 нових випадків),
  • Миргород – 289 (4 нові випадки),
  • Лубни – 179 (10 нових випадків),
  • Лохвицький район – 167 (6 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 153 (9 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 133 (13 нових випадків),
  • Зіньківський район – 126 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 116 (21 новий випадок),
  • Хорольський район – 103,
  • Кобеляцький район – 99 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 95 (5 нових випадків),
  • Шишацький район – 94 (4 нові випадки),
  • Решетилівський район – 86 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 85 (3 нові випадки),
  • Глобинський район – 74 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 74 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 68 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 57 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 56,
  • Гадяч – 54,
  • Карлівський район – 54 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 51 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 46 (4 нові випадки),
  • Пирятинський район – 39,
  • Козельщинський район – 34 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 31 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 30 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 22,
  • Чорнухинський район – 15.
За дві доби у Кременчуці коронавірус підтвердили у 72 людей


Одужав 2971 житель області, продовжують лікування 5220 людей, зокрема, 184 дитини. Всього зареєстрували 159 летальних випадків, нових за добу – 6 (Кременчук – 2; Кременчуцький, а також колишні Диканський, Зіньківський, Шишацький райони).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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