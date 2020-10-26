В Україні за добу зафіксували 6 677 випадків COVID-19, на Полтавщині – 294

У Полтавській області померло ще 6 людей з коронавірусом
В Україні зафіксували 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 294.
За даними МОЗу, станом на 9.00 27 жовтня в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали (за добу – 2 799 людей). Загалом провели 3 087 288 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 506 випадків;
- Волинська область — 12 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
- Донецька область — 8 819 випадків;
- Житомирська область — 12 878 випадків;
- Закарпатська область — 13 345 випадків;
- Запорізька область — 8 463 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
- Кіровоградська область — 2 157 випадків;
- м. Київ — 34 887 випадків;
- Київська область — 15 156 випадків;
- Львівська область — 28 086 випадків;
- Луганська область — 3 321 випадок;
- Миколаївська область — 7 194 випадки;
- Одеська область — 22 640 випадків;
- Полтавська область — 8 350 випадків;
- Рівненська область — 18 003 випадки;
- Сумська область — 10 810 випадків;
- Тернопільська область — 19 522 випадки;
- Харківська область — 33 806 випадків;
- Херсонська область — 3 344 випадки;
- Хмельницька область — 13 845 випадків;
- Чернівецька область — 20 117 випадків;
- Черкаська область — 8 301 випадок;
- Чернігівська область — 8 083 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу наступна:
- Полтава – 4490 (143 нові випадки),
- Кременчук – 1088 (38 нових випадків),
- Полтавський район – 342 (13 нових випадків),
- Миргород – 289 (4 нові випадки),
- Лубни – 179 (10 нових випадків),
- Лохвицький район – 167 (6 нових випадків),
- Горішні Плавні – 153 (9 нових випадків),
- Кременчуцький район – 133 (13 нових випадків),
- Зіньківський район – 126 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 116 (21 новий випадок),
- Хорольський район – 103,
- Кобеляцький район – 99 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 95 (5 нових випадків),
- Шишацький район – 94 (4 нові випадки),
- Решетилівський район – 86 (2 нові випадки),
- Диканський район – 85 (3 нові випадки),
- Глобинський район – 74 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 74 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 68 (1 новий випадок),
- Машівський район – 57 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район – 56,
- Гадяч – 54,
- Карлівський район – 54 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 51 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 46 (4 нові випадки),
- Пирятинський район – 39,
- Козельщинський район – 34 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 31 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 30 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 22,
- Чорнухинський район – 15.
Одужав 2971 житель області, продовжують лікування 5220 людей, зокрема, 184 дитини. Всього зареєстрували 159 летальних випадків, нових за добу – 6 (Кременчук – 2; Кременчуцький, а також колишні Диканський, Зіньківський, Шишацький райони).