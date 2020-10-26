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Нетверезий протокол отримав водій Porsche Cayenne, який катався по палацу культури «Нафтохімік»

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 1 128

 

Водія зупинили на вулиці Володимира Великого

26 жовтня близько 19.00 копи отримали виклик про ймовірно нетверезого водія за кермом Porsche Cayenne. Поліцейські зупинили вказаний автомобіль на вулиці Володимира Великого. Під час спілкування із 32-річним керманичем інспектори справді помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння водій категорично відмовився, – інформує патрульна поліція.


Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали: за ч.1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП.


Вчора у соцмережі з'явилося відео, на якому автомобіль Porsche Cayenne заїхав на перший рівень сходів біля палацу культури «Нафтохімік». Машина проїхала до фонтану та виїхала по сходах збоку. На відео від очевидців чути, що водій елітного авто нетверезий. Потім на місце події під'їхали копи.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Джерело відео: h.kremenchug
Теги: пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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