На Полтавщині зіткнулися дві автівки: одна особа загинула (уточнено)

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 403

26 жовтня о 16.20 на 387-му кілометрі автодороги «Київ – Харків» у селищі Чутове сталася смертельна ДТП. Від департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА стали відомі деталі автотрощі. 33-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець Харківської області, під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху. Там керманич зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia під керуванням 29-річного чоловіка, мешканця Полтави.





У результаті ДТП водій автомобіля Skoda Octavia та 26-річна пасажирка BMW X5, мешканка Харківської області, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доправили до Чутівської центральної районної лікарні.





Сьогодні, 27 жовтня, водій автомобіля Skoda Octavia помер у реанімаційному відділенні лікарні.





Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.





За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, водія «Шкода» затиснуло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного рятувального обладнання витягли потерпілого з машини та передали «швидкій».