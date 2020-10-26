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Кременчук, Україна, Світ

Одруження vs розлучення: чого було більше в Україні на карантині

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 735

 

За період карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались

За період карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались. Таку статистику надало Міністерство юстиції України.


Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За цей же період кількість розірваних шлюбів склала 16 475.


Нагадаємо, у Кременчуці за перші два місяці карантину побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося. Про це повідомляла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун на початку травня цього року.


Кохання під час карантину: як здійснюється реєстрація шлюбу
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Мін'юст
Теги: брак шлюб развод розлучення свадьба карантин
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