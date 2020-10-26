Одруження vs розлучення: чого було більше в Україні на карантині

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 735

За період карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались

За період карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались. Таку статистику надало Міністерство юстиції України.



Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За цей же період кількість розірваних шлюбів склала 16 475.





Нагадаємо, у Кременчуці за перші два місяці карантину побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося. Про це повідомляла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун на початку травня цього року.



