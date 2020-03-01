Кохання під час карантину: як здійснюється реєстрація шлюбу

Сегодня, 08:35 Просмотров: 0

Наразі державна реєстрація шлюбу здійснюється у штатному режимі відповідно до поданих раніше заяв. Перенесення дати такої реєстрації складає близько 10%

У зв'язку з карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, прийнято рішення обмежити прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. За даними пресслужби Міністерства юстиції України, однак всі заяви про державну реєстрацію шлюбу, подані до 13 березня, будуть реалізовані у визначений час відповідно до вимог законодавства.





- Згідно статті 32 Сімейного кодексу України, шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Всі бажаючі укласти шлюб мають можливість подати відповідну заяву, скориставшись веб-порталом "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану". Окрім того, Міністерством юстиції успішно реалізується пілотний проєкт "Шлюб за добу". Звернувшись до організаторів зазначеного сервісу, зареєструвати шлюб можна без очікування спливу місячного терміну. - йдеться у повідомленні.





Наразі державна реєстрація шлюбу здійснюється у штатному режимі відповідно до поданих раніше заяв. Перенесення дати такої реєстрації складає близько 10%.





На час карантину рекомендують громадянам відвідувати органи та установи юстиції тільки у разі крайньої потреби. Відповіді на запитання та консультації надаватимуться в телефонному режимі та за допомогою онлайн-сервісів.