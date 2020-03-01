У Полтаві підліток вирішив пожартувати та «замінував» один із ТРЦ

Сегодня, 09:01 Просмотров: 543 Комментариев: 1

19 березня близько 16.00 поліції стало відомо, що невідомий зателефонував рятувальникам та повідомив, що має намір підірвати ТРЦ «Київ» у Полтаві. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





До торгово-розважального центру прибули правоохоронці, рятувальники і медики. Евакуювали людей та перевірили приміщення торговельний центру й прилеглу територію. Під час огляду вибухонебезпечних предметів не виявили.





Одночасно оперативники поліції Полтавщини спільно з працівниками обласного управління СБУ розпочали розшук осіб, які повідомили про фейкове мінування. Упродовж години вдалося встановити особу, яка телефоном повідомила про «замінував». Ним виявився місцевий 14-річний підліток.





За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.



