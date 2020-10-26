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Топ новина, Кременчук, Місцеві вибори 2020

Віталія Малецького офіційно визнали міським головою Кременчука

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 4 024 Коментарів: 22

 

Мера обрали в один тур 

Кременчуцька територіальна виборча комісія офіційно назвала переможцем виборів міського голову Кременчука Віталія Малецького. Він переміг з результатом 52,08%.


Результати голосування:

  • Геннадій Іванян - 7012 голосів (13,04%)
  • Віталій Малецький - 27 995 голосів (52,08%)
  • Олексій Онищенко - 345 голосів
  • Оксана Піддубна - 4 038 голосів (7,51%)
  • Сергій Порчирян - 2749 голосів 
  • Андрій Редькін - 719 голосів 
  • Юрій Самойленко - 800 голосів 
  • Тетяна Сідерка - 2154 голосів 
  • Геннадій Тертичний - 594 голосів 
  • Сергій Ярош - 5972 гоосів (11,10%)

Таким чином кременчужани обрали міського голову в один тур. 

9
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори голосування Віталій Малецький
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 22

206
jondin:
Сьогодні, 08:35

избиратели малецкого как *** вроде их много, но среди моих знакомых их нет.


69 20
14
waxettio:
Сьогодні, 08:39

бабушки выбрали мера за гречку...


48 19
847
antikola:
Сьогодні, 08:41

иванян не луччше бы был


51 12
76
Вольвовод:
Сьогодні, 08:42

Главное, что мером стал не протеже военного преступника и фигуранта ряда криминальных производств. Кременчужане по достоинству оценили вклад кровопийцы в развал Украины и не поддержали его кандидата. За это отдельное спасибо.


31 52
566
evil:
Сьогодні, 08:48

#уставшиеотвойны стали #уставшимиотвыборов...

Уставшие сидели на диване пока бабки и сетка делали свое дело. 

Малецкий, теперь души их тарифами, уродуй застройками городскую площадь с парковыми зонами, и позволяй травить город тоннами выбросов! Они это заслужили!

 


64 17
27
xikilla:
Сьогодні, 08:55

Цитата: evil

#уставшиеотвойны стали #уставшимиотвыборов...

Уставшие сидели на диване пока бабки и сетка делали свое дело. 

Малецкий, теперь души их тарифами и позволяй травить город тоннами выбросов! Они это заслужили!

 

Согласен на все 100


30 8
566
evil:
Сьогодні, 08:56

Цитата: Вольвовод
Кременчужане по достоинству оценили вклад кровопийцы в развал Украины и не поддержали его кандидата. За это отдельное спасибо.

 

Я не пойму чего ты тут так мучаешься? Ехал бы к созидателям в сказочную народную республику. Тут же есть пользователь pereselenec, сто раз предлагал местным новоросам обменять свою квартиру в процветающем Донецке на жилье в неблагополучном Кременчуге. Я даже полный бак бензина в твою volvo заправлю и от души помогу вещи погрузить. Не мучайся...  


53 18
119
Джо:
Сьогодні, 09:08

Цитата: jondin

избиратели малецкого как *** вроде их много, но среди моих знакомых их нет.

лучше и не скажешь))


21 4
76
Вольвовод:
Сьогодні, 09:22

Цитата: debil

 

Я не пойму чего ты тут так мучаешься? Ехал бы к созидателям в сказочную народную республику.

Я не желаю менять место жительства, куда-то переезжать и обустраиваться на новом месте из-за патологического внешнеуправляемого клептомана, решившего поиграть во власть. 

Я здесь жил давно, это он пришел в результате проплаченного управляемого хаоса, приведшего к геополитическим потерям. Пускай проваливает к своим хозяевам за бугор.

Как только на его кровавых ручонках защелкнутся браслеты - многие вздохнут с облегчением. Это и есть оценка его делишек и его самого. Военный преступник сидеть не должен, это слишком снисходительно.

Поэтому я остаюсь на зло упоротым и на радость себе)


23 34
566
evil:
Сьогодні, 09:33

Цитата: Вульвавод
Как только на его кровавых ручонках защелкнутся браслеты - многие вздохнут с облегчением. Это и есть оценка его делишек и его самого. Военный преступник сидеть не должен, это слишком снисходительно.

 

После смерти ты непременно попадешь в рай для новоросов. Там тебя ежедневно святой Гундяй будет подводить для торжественного целования сраки карликового плешивого кремлевского недомператора. Тренеруй свои губы...


33 25
18
1589:
Сьогодні, 09:34

Цитата: Вольвовод

Главное, что мером стал не протеже военного преступника и фигуранта ряда криминальных производств. Кременчужане по достоинству оценили вклад кровопийцы в развал Украины и не поддержали его кандидата. За это отдельное спасибо.

ни одно криминальное производство не было доказано, а значит сфальсифицировано. 


20 13
1
Rock:
Сьогодні, 09:38

Цитата: evil

#уставшиеотвойны стали #уставшимиотвыборов...

Уставшие сидели на диване пока бабки и сетка делали свое дело. 

Малецкий, теперь души их тарифами, уродуй застройками городскую площадь с парковыми зонами, и позволяй травить город тоннами выбросов! Они это заслужили!

 

Кто должен был победить по вашему мнению ? 


10 9
375
Кавоман:
Сьогодні, 09:38

Цитата: Вольвовод
Цитата: debil

 

Я не пойму чего ты тут так мучаешься? Ехал бы к созидателям в сказочную народную республику.

Я не желаю менять место жительства, куда-то переезжать и обустраиваться на новом месте из-за патологического внешнеуправляемого клептомана, решившего поиграть во власть. 

Я здесь жил давно, это он пришел в результате проплаченного управляемого хаоса, приведшего к геополитическим потерям. Пускай проваливает к своим хозяевам за бугор.

Как только на его кровавых ручонках защелкнутся браслеты - многие вздохнут с облегчением. Это и есть оценка его делишек и его самого. Военный преступник сидеть не должен, это слишком снисходительно.

Поэтому я остаюсь на зло упоротым и на радость себе)

Таварісчу б, до лікаря. 


25 13
27
Peeper:
Сьогодні, 09:46

Сюдя по коментам, мер достоен своего народа и наоборот)))


8 4
134
mefisto:
Сьогодні, 09:59

Бабульки Малецкого снова зарешали. Еще до открытия участка очередь из ветхих бабок. Потом пропадание в кабинке для голосования как в Бермудском треугольнике пока без очков найдут куда поставить хрестик. Молодые посмотрят на очередь и не проголосовав и пошли домой.


20 7
847
antikola:
Сьогодні, 10:08

Цитата: Кавоман
Таварісчу б, до лікаря. 
бесполезно, товарищу бы кто то из администрации ресурса объяснил что такое пропаганда и продвижение русского мира на своем ресурсе....


15 15
76
Вольвовод:
Сьогодні, 10:09

Цитата: debil

Тренеруй свои губы...

Твои уже плотно обжимисто обхватывают с 2014. Компрессия 12 ед.. Так что потише будь)


8 17
27
xikilla:
Сьогодні, 10:11

Цитата: Вольвовод
Цитата: debil

 

Я не пойму чего ты тут так мучаешься? Ехал бы к созидателям в сказочную народную республику.

Я не желаю менять место жительства, куда-то переезжать и обустраиваться на новом месте из-за патологического внешнеуправляемого клептомана, решившего поиграть во власть. 

Я здесь жил давно, это он пришел в результате проплаченного управляемого хаоса, приведшего к геополитическим потерям. Пускай проваливает к своим хозяевам за бугор.

Как только на его кровавых ручонках защелкнутся браслеты - многие вздохнут с облегчением. Это и есть оценка его делишек и его самого. Военный преступник сидеть не должен, это слишком снисходительно.

Поэтому я остаюсь на зло упоротым и на радость себе)

Ты сказочный ***!!

Такие как ты сидеть тоже не должны!!

 


14 8
244
cheh_a:
Сьогодні, 10:17

и снова паровозы колеса дороги


2 0
110
Fedyaev_D:
Сьогодні, 10:37

бесполезно, товарищу бы кто то из администрации ресурса объяснил что такое пропаганда и продвижение русского мира на своем ресурсе....
Я правильно понял: если голосуешь за Малецкого - это "русский мир", а если за Яроша (который кстати хотел бы закрыть НПЗ) то ты нормальный пацан?


Атиколя! А LADA Kalina является продвижением этого самого мира? Мы ж все помним кто ездил на желтенькой машинкеsmile 


10 6
847
antikola:
Сьогодні, 11:00

Цитата: Fedyaev_D
Я правильно понял: если голосуешь за Малецкого - это "русский мир", а если за Яроша (который кстати хотел бы закрыть НПЗ) то ты нормальный пацан?
судя по комментарию. ты не то что не понял, ты даже не читал о чём речь, так же как и с ценами на газsmile
Цитата: Fedyaev_D
является продвижением
не, тойота является собранная в питере.

шото вам не работается? 11 часов-до обеда еще далеко, а то огдан прийде-порядок наведе


6 4
110
Fedyaev_D:
Сьогодні, 11:55

Собранная в Турции. Но то такэ. Не поверишь! удаленка.


0 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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