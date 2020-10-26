Як навчатимуться школярі після канікул в умовах карантину

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 2 638

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі оприлюднив офіційну позицію Міністерства освіти і науки України щодо того, як навчатимуться школярі після канікул в умовах карантину. Як виявилося, найбільше шансів повернутися за парти в учнів початкової школи, а от школярі 5-11 класів займатимуться у змішаному або дистанційному форматі.





Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах, - йдеться у повідомленні.





У МОН вважають, що діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в нашій країні складна, тому формат навчання залежатиме насамперед від епідситуації.





У тих населених пунктах, які потрапили у червону зону епіднебезпеки, школярі навчатимуться виключно дистанційно.