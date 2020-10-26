Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Освіта, Коронавірус / Карантин

Як навчатимуться школярі після канікул в умовах карантину

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 2 638

 

Найбільше шансів повернутися за парти в учнів початкової школи

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі оприлюднив офіційну позицію Міністерства освіти і науки України щодо того, як навчатимуться школярі після канікул в умовах карантину. Як виявилося, найбільше шансів повернутися за парти в учнів початкової школи, а от школярі 5-11 класів займатимуться у змішаному або дистанційному форматі.


Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах, - йдеться у повідомленні.


У МОН вважають, що діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в нашій країні складна, тому формат навчання залежатиме насамперед від епідситуації.


У тих населених пунктах, які потрапили у червону зону епіднебезпеки, школярі навчатимуться виключно дистанційно.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: starylev.com.ua
Теги: школы школьники карантин дистанційний режим
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх