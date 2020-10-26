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Бізнес/Робота, Деловые новости, Полтавщина

Дорожники ремонтируют с воды мост на границе Полтавской и Черкасской областей

Сьогодні, 07:44 Просмотров: 1 153

 

Подобные работы выполняются всего на нескольких объектах в Украине

На границе Полтавской и Черкасской областей возле села Липовое, в рамках реконструкции металлического фермового прогона, дорожники выполняют ремонтные работы на мосту через устье реки Сула, находящемуся на автодороге Н-08 Борисполь-Мариуполь.


Как пишет Служба автомобильных дорог в Полтавской области, на данный момент завершено бетонирование буронабивных свай.


Отмечается, что ремонтные работы проводятся непосредственно с воды с помощью специальных плавсредств. А подобная технология применяется только на нескольких мостах в Украине.


Сейчас на мосту продолжается:

  • устройство монтажного стапеля, на котором в дальнейшем будет проводиться монтаж металлической конструкции фермы;
  • обустройство технологических опор;
  • устройства шпунтового ограждения.

Работы выполняет ООО «МП «Мостострой».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог

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