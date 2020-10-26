Дорожники ремонтируют с воды мост на границе Полтавской и Черкасской областей

Подобные работы выполняются всего на нескольких объектах в Украине
На границе Полтавской и Черкасской областей возле села Липовое, в рамках реконструкции металлического фермового прогона, дорожники выполняют ремонтные работы на мосту через устье реки Сула, находящемуся на автодороге Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Как пишет Служба автомобильных дорог в Полтавской области, на данный момент завершено бетонирование буронабивных свай.
Отмечается, что ремонтные работы проводятся непосредственно с воды с помощью специальных плавсредств. А подобная технология применяется только на нескольких мостах в Украине.
Сейчас на мосту продолжается:
Работы выполняет ООО «МП «Мостострой».