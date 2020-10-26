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Кременчук, Освіта

Хто з юних кременчужан переміг у змаганнях з радіоелектронного конструювання

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 509 Коментарів: 1

 

У міському конкурсі взяло участь 11 учнів з 9 навчальних закладів Кременчука

У заочному міському конкурсі-змаганні з радіоелектронного конструювання взяли участь 11 учнів з 9 навчальних закладів Кременчука. Як повідомили у департаменті освіти нашого міста, змагання проводилося за двома віковими групами.


 
Переможці у молодшій групі:

  • І місце - Микита Молчанов, учень 6-Б класу гімназії №31;
  • ІІ місце - Максим Баранов, учень 5-А класу ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя;
  • ІІІ місце - Дар'я Рудюк, учениця 5-В класу ліцею №6 «Правобережний».

Переможці у старшій групі:

  • І місце - Юрій Лактіонов, учень 10-А класу ліцею №11 «Гарант»;
  • І місце - Кирило Захарченко, учень 9-Б класу ліцею №25 «Гуманітарний колегіум»;
  • ІІ місце - Артем Гіревий, учень 9-Б класу ліцею №25 «Гуманітарний колегіум»;
  • ІІІ місце - Єгор Січний, учень 8 класу ліцею-інтернату №21 «СТАРТ».

Учасників-переможців з кожної вікової групи нагородять грамотами КМЦПО «Лідер».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: школьники конкурс соревнования
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

847
antikola:
Сьогодні, 08:46

конструювання.....моделювання може? бо конструювати то ручками паяти. Виртуальные конструкторы потом такие проекты вытворяют, что мало никому не кажется....


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