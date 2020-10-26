Хто з юних кременчужан переміг у змаганнях з радіоелектронного конструювання
Сьогодні, 07:07
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У міському конкурсі взяло участь 11 учнів з 9 навчальних закладів Кременчука
У заочному міському конкурсі-змаганні з радіоелектронного конструювання взяли участь 11 учнів з 9 навчальних закладів Кременчука. Як повідомили у департаменті освіти нашого міста, змагання проводилося за двома віковими групами.
Переможці у молодшій групі:
- І місце - Микита Молчанов, учень 6-Б класу гімназії №31;
- ІІ місце - Максим Баранов, учень 5-А класу ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя;
- ІІІ місце - Дар'я Рудюк, учениця 5-В класу ліцею №6 «Правобережний».
Переможці у старшій групі:
- І місце - Юрій Лактіонов, учень 10-А класу ліцею №11 «Гарант»;
- І місце - Кирило Захарченко, учень 9-Б класу ліцею №25 «Гуманітарний колегіум»;
- ІІ місце - Артем Гіревий, учень 9-Б класу ліцею №25 «Гуманітарний колегіум»;
- ІІІ місце - Єгор Січний, учень 8 класу ліцею-інтернату №21 «СТАРТ».
Учасників-переможців з кожної вікової групи нагородять грамотами КМЦПО «Лідер».
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука