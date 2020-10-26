Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За дві доби у Кременчуці коронавірус підтвердили у 72 людей

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 535

Одна людина померла

Протягом 25 та 26 жовтня у Кременчуці зареєстровано 72 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Вірус діагностували у 33 жінок віком від 19 до 79 років та 35 чоловіків віком від 25 до 79 років. Також захворіло 4 дитини віком від 11 до 16 років, – інформує пресслужба мерії Кременчука.


62 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 10 лікується в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 17 пацієнтів.


Зареєстрували один смертельний випадок.


Всього зареєстровано 1213 випадків. Одужало 467 людей, померло 28 осіб.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх