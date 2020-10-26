За дві доби у Кременчуці коронавірус підтвердили у 72 людей

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 535

Протягом 25 та 26 жовтня у Кременчуці зареєстровано 72 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Вірус діагностували у 33 жінок віком від 19 до 79 років та 35 чоловіків віком від 25 до 79 років. Також захворіло 4 дитини віком від 11 до 16 років, – інформує пресслужба мерії Кременчука.





62 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 10 лікується в інфекційних шпиталях.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало 17 пацієнтів.





Зареєстрували один смертельний випадок.





Всього зареєстровано 1213 випадків. Одужало 467 людей, померло 28 осіб.