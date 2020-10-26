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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Більше 8 тисяч голосів за Малецького: Крюківська районна виборча комісія оголосила підсумки виборів мера

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 2 836 Коментарів: 6

 

По Автозаводу таких даних поки немає

Крюківська районна територіальна виборча комісія оголосила підсумки виборів мера, згідно опрацьованих даних з дільничних виборчих комісій:

  • Віталій Малецький - 8 174 голоси;
  • Геннадій Іванян - 2 628 голосів;
  • Сергій Ярош - 1 743 голоси;
  • Оксана Піддубна - 1 193 голосів;
  • Сергій Порчирян - 889 голосів;
  • Тетяна Сідерка - 704 голоси;
  • Юрій Самойленко - 208 голосів;
  • Андрій Редькін - 201 голос;
  • Геннадій Тертичний  - 194 голоси;
  • Олексій Оніщенко - 105 голосів.

Зараз у Крюківській районній територіальній виборчій комісії готують протокол щодо виборів депутатів міськради, щоб передати обидва до міського тервиборчкому. Коли туди надійдуть і протоколи від Автозаводської районної територіальної виборчої комісії з них складуть єдиний міський протокол. 

4
Автор: Руслана Горгола
Теги: выборы мэра місцеві вибори
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

123
solod:
Сьогодні, 19:11

У Виталия Алексеевича 50,9%. 


8 22
13
waxettio:
Сьогодні, 19:27

бабушки за гречку выбрали мера...


25 8
164
stronzo:
Сьогодні, 20:08

Шаповаловский *** и в прошлый раз, если не ошибаюсь, на весь город набрал что-то около тридцатки в двухсоттысячном городе и пролез из-за низкой явки. Так что кто нам доктор?

Хотя, глядя сколько проголосовало за ватную галлограмму Шария - не удивительно. Имеем, что заслуживаем. bowtie


18 5
25
xikilla:
Сьогодні, 20:10

Это жопа...

Странно, но мы любим наступать на одни и тежи грабли(((

Да и учиться мы любим на своих ошибках(((

В стране который год война, а сепарские партии процветают,((((


16 6
143
StarПёр:
Сьогодні, 20:26

Все последущие четыре года хаять гранатовую фиолетовую команду больше всех будут те, кто на выборы как раз и не ходил. Все верно. Не ходи. За тебя все сделают бабушки. И фиолетовая сетка со своим социанальным пердометром


9 4
834
Angel737:
Сьогодні, 20:45

Ганьба Фиолетовым бабушкам.

Но для них хоть одна радость, в следующем году,

осенью поедут в Бесплатный отдых в Звёздный.


3 1

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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