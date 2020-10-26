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Де й о котрій 27 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 177

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

27 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Молодіжна, 8;
  • квартал 297, 4, 4г, 5 , 6, 7, 8, 9.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40;
  • вул. Івана Мазепи, 28, 30;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 27Б, 31/16;
  • вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 49а;
  • вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8;
  • б-р Пушкіна, 28/2;
  • вул. Кагамлицька, 1-60;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Північний, 1-26;
  • пров. Ювілейний, 3-20;
  • пров. Чкалова, 22-34;
  • пров. Робітничий, 4-29;
  • пров. Сівашський, 3-30.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваоблэнерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

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