Де й о котрій 27 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
27 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Молодіжна, 8;
- квартал 297, 4, 4г, 5 , 6, 7, 8, 9.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40;
- вул. Івана Мазепи, 28, 30;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 27Б, 31/16;
- вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 49а;
- вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8;
- б-р Пушкіна, 28/2;
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Робітничий, 4-29;
- пров. Сівашський, 3-30.