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Мерії Кременчука нічим платити за «гранатових красеней» - влада просить відстрочку в банку

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 043 Коментарів: 6

 

Проєкт рішення винесений на сесію Кременчуцької міськради

Мерія Кременчука просить в Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) відстрочку за платежем за кредитним договором на купівлю тролейбусів.


Проєкт рішення винесений на сесію Кременчуцької міськради, яка відбудеться 3 вересня. Суть пропозиції — відстрочка платежів за кредитним договором, які мали бути здійснені у вересні 2020 року та березні 2021 року.


«На даний час у зв’язку зі зменшенням з березня поточного року ділової активності, а також запровадження податкових пільг для підтримки бізнесу в період карантину через пандемію COVID-19, місцевий бюджет втратив значні фінансові ресурси», - сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.


Також міська влада вказує на необхідність фінансувати заходи з протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 при обмеженому бюджеті. За даними управління економіки виконкому, яке готувало проєкт рішення про відстрочку кредиту, план загального фонду місцевого бюджету не виконаний на 156,6 млн грн, в тому числі ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – на 127,9 млн грн.


Мерія звернулася до банку з проханням про відстрочку платежів, і, як зазначено у пояснювальній записці, банк погодився на відстрочку «шляхом збільшення на відповідну суму подальших платежів та без застосування додаткових комісій».


Істотні умови кредиту залишаються незмінними, як і термін кредитування — 12 років. Сума кредиту - 8 млн євро.


За обмежених надходжень у бюджеті та неспроможності платити за кредитом мерія потурбувалася про майбутні вибори і продовжує фінансувати з міської казни газету за 9,5 млн грн.


Взяли за роги. Зупинка «8 мільйонів євро»



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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбуси кредит ЄБРР платіж
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

1 522
Marshall:
Сьогодні, 07:46

газеткой пусть попробуют оплатить...


17 0
226
Piton78:
Сьогодні, 08:23

Ну звісно платити нічим а заздалегідь мізками подумати слабо було? тобто на вишеньки гроші були, на довбану нікому не потрібну газетку мільйони були, на огидні борди якими завішали все місто і весь район також гроші є,  а на кредит немає! Цікаво а яка підтримка малому бізнесу була на час пандемії? Щось як власник невеликої фірми я не відчув ніякої підтримки зовсім. Душити душили в підтримувати ні! Хоча все як завжди підтримка була мабуть для своїх для тих хто вікта в спортивній школі по два рази міняв. 


13 0
2 201
evil:
Сьогодні, 08:35

Цитата: Piton78
на огидні борди якими завішали все місто і весь район також гроші є

Вчора на дошці оголошень біля входу до під'їзду наліпили своє фіолетове гуано. Формат десь майже А2. Може більше. На пів дошки. Шоб дивилися аж повилазило. Заради цього здерли інші оголошення. "За хєрове"

 


8 0
226
Piton78:
Сьогодні, 08:43

Цитата: evil

Цитата: Piton78
на огидні борди якими завішали все місто і весь район також гроші є

Вчора на дошці оголошень біля входу до під'їзду наліпили своє фіолетове гуано. Формат десь майже А2. Може більше. На пів дошки. Шоб дивилися аж повилазило. Заради цього здерли інші оголошення. "За хєрове"

 

Це в котрий раз доводить що на це фіолетове лайно гроші є впевнений не з свого ж кармана вони все це друкують! Треба знімати те що клеють і нести мерію обклеювати.


10 0
376
evgeniys:
Сьогодні, 08:46

Зарплаты по 70 тыс и премии свои немного порежте на кредит и наберется, да и к простым людям поближе будете...


14 0
3 429
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:50

Докерувалися...


4 0

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