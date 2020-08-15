Мерії Кременчука нічим платити за «гранатових красеней» - влада просить відстрочку в банку

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 043 Коментарів: 6

Мерія Кременчука просить в Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) відстрочку за платежем за кредитним договором на купівлю тролейбусів.



Проєкт рішення винесений на сесію Кременчуцької міськради, яка відбудеться 3 вересня. Суть пропозиції — відстрочка платежів за кредитним договором, які мали бути здійснені у вересні 2020 року та березні 2021 року.





«На даний час у зв’язку зі зменшенням з березня поточного року ділової активності, а також запровадження податкових пільг для підтримки бізнесу в період карантину через пандемію COVID-19, місцевий бюджет втратив значні фінансові ресурси», - сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.



Також міська влада вказує на необхідність фінансувати заходи з протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 при обмеженому бюджеті. За даними управління економіки виконкому, яке готувало проєкт рішення про відстрочку кредиту, план загального фонду місцевого бюджету не виконаний на 156,6 млн грн, в тому числі ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – на 127,9 млн грн.



Мерія звернулася до банку з проханням про відстрочку платежів, і, як зазначено у пояснювальній записці, банк погодився на відстрочку «шляхом збільшення на відповідну суму подальших платежів та без застосування додаткових комісій».



Істотні умови кредиту залишаються незмінними, як і термін кредитування — 12 років. Сума кредиту - 8 млн євро.



За обмежених надходжень у бюджеті та неспроможності платити за кредитом мерія потурбувалася про майбутні вибори і продовжує фінансувати з міської казни газету за 9,5 млн грн.









