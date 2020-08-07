УВАГА! РОЗШУК! Акція до Дня Незалежності України

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 920 Коментарів: 1

Кременчуцький ТелеграфЪ розшукує ровесників нашої незалежної країни. Тих хто народився 24 серпня 1991 року.



20 липня о 16.00 ми проведемо розіграш серед учасників та рандомно оберемо переможця. Щасливчик гарантовано отримає пляшку шампанського та підйом на повітряній кулі від нашого партнера @vozdyshniy_shar_kr на дві особи. Отримайте можливість у вільному польоті відсвяткувати День незалежності України та свій день народження.



Для того, щоб взяти участь у розіграші надсилайте нам свою вдалу світлину та документальне підтвердження дати народження (останнє фото не публікується) на адресу telegraf.in.ua@gmail.com. Обов’язково в темі листа зазначте зазначте слово «Розіграш».



