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Кременчук, ТЪ у темі, Новини сайту

УВАГА! РОЗШУК! Акція до Дня Незалежності України

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 920 Коментарів: 1

 

Головний приз політ на повітряний кулі

Кременчуцький ТелеграфЪ розшукує ровесників нашої незалежної країни. Тих хто народився 24 серпня 1991 року.


20 липня о 16.00 ми проведемо розіграш серед учасників та рандомно оберемо переможця. Щасливчик гарантовано отримає пляшку шампанського та підйом на повітряній кулі від нашого партнера @vozdyshniy_shar_kr на дві особи. Отримайте можливість у вільному польоті відсвяткувати День незалежності України та свій день народження.


Для того, щоб взяти участь у розіграші надсилайте нам свою вдалу світлину та документальне підтвердження дати народження (останнє фото не публікується) на адресу telegraf.in.ua@gmail.com. Обов’язково в темі листа зазначте зазначте слово «Розіграш».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: розыгрыш День Незалежності День Независимости
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

558
romix:
Сьогодні, 17:57

Эйджизм. Выучил новое слово зато


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