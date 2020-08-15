Фотофакт: в Кременчуге была замечена баржа. Скорее всего - с арбузами

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Баржу сопровождает буксир Pereyslav
19 августа около 19.30 по Днепру мимо центрального пляжа прошла нибулоновская баржа в сопровождении буксира PEREYSLAV. Судя по времени, это должна была быть та самая баржа, груженная 300 т херсонских арбузов.
Совсем не интересно.Гораздо интереснее,что сегодня полиция на водоканале выписала мужику протокол,что тот находился без документов.
На пляже замечен велосипед который был замечен вчера на улицах Кременчуга.