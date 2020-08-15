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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Фотофакт: в Кременчуге была замечена баржа. Скорее всего - с арбузами

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 854 Коментарів: 2

Баржу сопровождает буксир Pereyslav

19 августа около 19.30 по Днепру мимо центрального пляжа прошла нибулоновская баржа в сопровождении буксира PEREYSLAV. Судя по времени, это должна была быть та самая баржа, груженная 300 т херсонских арбузов.


 


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Автор: ТелеграфЪ Фото: Егор Солодов
Теги: баржа кавун Нібулон
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

338
gansit:
Сьогодні, 20:38

Совсем не интересно.Гораздо интереснее,что сегодня полиция на водоканале выписала мужику протокол,что тот находился без документов.


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379
kremin777:
Сьогодні, 21:01

На пляже замечен велосипед который был замечен вчера на улицах Кременчуга.


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