Фотофакт: в Кременчуге была замечена баржа. Скорее всего - с арбузами

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19 августа около 19.30 по Днепру мимо центрального пляжа прошла нибулоновская баржа в сопровождении буксира PEREYSLAV. Судя по времени, это должна была быть та самая баржа, груженная 300 т херсонских арбузов.







