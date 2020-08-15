На этой неделе мимо Кременчуга пройдёт баржа с херсонскими арбузами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 424 Коментарів: 1

Это уже четвертый раз

15 августа на грузовом причале филиала «Голопристанский» компании «Нибулон» началась загрузка баржи компании - около 300 т херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба компании. Баржа, по пути в Киев, проходит мимо Кременчуга. Как правило, это происходит на 3-4 день после отправки.





«На Киевщине арбузы выгрузят на перегрузочном терминале «Нибулона» в Переяславе и доставят в торговые сети, а судно загрузят зерном», — отметили в компании.



Уже четвертый год подряд компания собственным флотом отправляет херсонские арбузы в Киев. Кроме того, впервые за последние 15 лет от причала в Голой Пристани отчалило несамоходное судно с 300 т арбузов.





Вот как баржа с арбузами проходила под Крюковским мостом впервые: