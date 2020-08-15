У Кременчуці водій потрапив у ДТП та намагався відкупитися

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 544

Цими вихідними на вулиці Леонова водій за кермом Ford наїхав на перешкоду. Під час спілкування із водієм, копи виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. За уникнення відповідальності керманич пропонував правоохоронцям хабар, - повідомила патрульна поліція.





Копи зафіксували пропозицію неправомірної вигоди й викликали на місце слідчо-оперативну групу.





Крім того, перевірка на стан сп’яніння показала, що в організмі водія було 2,51 проміле алкоголю.





На порушника патрульні склали протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.



