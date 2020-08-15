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У Кременчуці водій потрапив у ДТП та намагався відкупитися

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 544

 

Чоловік «надув» 2,51 проміле алкоголю

Цими вихідними на вулиці Леонова водій за кермом Ford наїхав на перешкоду. Під час спілкування із водієм, копи виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. За уникнення відповідальності керманич пропонував правоохоронцям хабар, - повідомила патрульна поліція.


Копи зафіксували пропозицію неправомірної вигоди й викликали на місце слідчо-оперативну групу.


Крім того, перевірка на стан сп’яніння показала, що в організмі водія було 2,51 проміле алкоголю.


На порушника патрульні склали протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель ДТП взятка
компанія «Інтера Люкс»

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