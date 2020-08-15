На мосту через Сулу на Полтавщині на двох прогонах завершили монтаж балок

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 537

На мосту через річку Сула на автодорозі Р-60 Кролевець-Пирятин на двох прогонах вже завершили монтаж балок, повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області у Facebook.





Поблизу села Млини Миргородського району триває реконструкція мосту. Підрядна організація проводить будівництво опор, монтаж балок, в’язання арматури на тіло опори. Всього необхідно змонтувати 70 балок на 10 прогонах.





На об’єкті працює компанія МБУ-3.





Міст збудований в 1960 році. У 2008 році його визнали аварійним. У квітні 2016 року зруйнувалась крайня балка одного з прогонів. В 2020 році розпочали реконструкцію.