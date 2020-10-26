Затримали 18-річного хлопця, який причетний до вбивства неповнолітньої у Миргороді

Сьогодні, 19:53 Переглядів: 697

Поліція затримала 18-річного хлопця, який причетний до вбивства 17-річної дівчини. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Нагадаймо, тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли сьогодні у Миргороді.





Відомо, що затриманий – знайомий вбитої. Речові докази вилучили, правоохоронці встановлюють мотиви злочину.





Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Ведеться слідство за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.