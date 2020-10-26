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Надзвичайні новини, Полтавщина

Затримали 18-річного хлопця, який причетний до вбивства неповнолітньої у Миргороді

Сьогодні, 19:53 Переглядів: 697

 

Хлопець знав убиту

Поліція затримала 18-річного хлопця, який причетний до вбивства 17-річної дівчини. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Нагадаймо, тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли сьогодні у Миргороді.


Відомо, що затриманий – знайомий вбитої. Речові докази вилучили, правоохоронці встановлюють мотиви злочину.


Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Ведеться слідство за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: вбивство Миргород
компанія «Інтера Люкс»

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