60 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 22:07 Переглядів: 677

Сьогодні, 28 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 60 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли двадцять вісім жінок віком від 26 до 84 років та двадцять сім чоловіків віком від 21 до 65 року. Також захворіло п'ятеро дітей віком від 11 до 17 років. П'ятдесят три пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Сім - лікується в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 50 пацієнтів.



Всього зареєстровано 1294 випадки



Одужало 570



Померло 29