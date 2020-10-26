Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук1141
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Кременчук450
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

60 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 22:07 Переглядів: 677

 З'ясовується коло контактних

Сьогодні, 28 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 60 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Захворіли двадцять вісім жінок віком від 26 до 84 років та двадцять сім чоловіків віком від 21 до 65 року. Також захворіло п'ятеро дітей віком від 11 до 17 років. П'ятдесят три пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Сім - лікується в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 50 пацієнтів.


Всього зареєстровано 1294 випадки


Одужало 570


Померло 29

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус
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