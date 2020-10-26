Тенісист з Кременчука у видовищному матчі зіграв з третьою ракеткою світу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 338

23-річний Віталій Сачко з Кременчука фантастично увірвався в основну сітку турніру ATP World Tour 500. У Відні наш спортсмен на корті зустрівся з чинним чемпіоном US Open Домініком Тімом (№3 ATP). Віталій у статусі лакі-лузера провів фантастичний поєдинок проти третьої ракетки світу. Сачко й Тім провели на корті майже 2 години.









Віталій Сачко потрапив до кваліфікації змагань у Відні з альтернативного списку і в першому колі відбору здобув сенсаційну перемогу над 82-ю ракеткою світу П'єром-Югом Ербером з Франції (1:6, 6:4, 6:3). У фіналі кваліфікації Віталій також мав шанси на перемогу, але все ж поступився у трьох сетах Норберту Гомбошу зі Словаччини (7:5, 4:6, 4:6).









Домінік Тім (Австрія, 2) - Віталій Сачко (Україна) 2:0 (6:4, 7:5)





Сачко став відкриттям не лише для глядачів та вболівальників, але й для самого австрійця. Перший гейм у матчі Тім забрав під нуль, тоді впевнено повів з двома брейками - 5:1. Здавалося, цей матч буде легкою прогулянкою для Домініка, але ні.





Кременчужанин зробив один зворотній брейк, тоді - ще один. Домінік Тім не зміг двічі подати на сет, рахунок став 5:4 на його користь. Однак повністю зрівняти рахунок Віталій не зміг: на своїй подачі він вигравав 40:15, але втратив перевагу і програв сет, 4:6.





У другому сеті Сачко відігрався з рахунку 1:4, цього разу зміг подати при рахунку 4:5. Однак знову в ключовий момент партії Тім проявив свою майстерність: з другого матчболу він закрив матч на подачі українця, 7:5. У ході матчу Сачко взяв чотири подачі австрійця, причому в якийсь момент зробив це тричі поспіль. Матч тривав 1 годину 48 хвилин.





Хайлайти матчу Тіма проти Сачка (з 2:20 до 5:00)





Відзначимо, що Віталій заробив у Відні понад 18 000 євро призових, це більш ніж в 4 рази більше, ніж за всі попередні турніри в 2020 році разом узяті. З нового тижня Сачко вперше в кар'єрі опиниться в топ-500 світового рейтингу.









Третя ракетка світу Домінік Тім прокоментував поєдинок проти кременчужанина Віталія Сачко:





- Матч проти Сачка зовсім не був легким. Напередодні я дізнався вже досить пізно ввечері, що не гратиму з Кеї Нісікорі, а зіграю з українцем. Звичайно, останні кілька днів я готувався до поєдинку проти Нісікорі, я знаю, як він грає, ми вже провели п'ять матчів. Раптом з'ясувалося, що я буду грати проти суперника, який вже провів два хороших матчі в кваліфікації, чию гру я побачив буквально пару хвилин по телевізору. Після Ролан Гаррос я зробив паузу і після такої перерви важко повертатися. Та й будь-хто, хто вже встиг зіграти дві гри на цьому турнірі, зміг би показати хороший теніс.





Було нелегко підтримувати високу інтенсивність в матчі і Сачко грав добре, особливо з рахунку 5-1 в першому сеті. З того моменту, як мені здається, матч став досить складним і це була гідна боротьба. Я дуже радий тому, як відіграв останні два гейми в цій зустрічі. Дуже здорово, що я знову виступаю на кортах у Відні. Вболівальники створили відмінну атмосферу і вони допомагали мені під час гри. Так що у мене точно були труднощі, щоб знайти свою гру, я занадто часто програвав гейми на своїй подачі. Але загалом я задоволений, особливо кінцівкою, - сказав Домінік.









Кременчужанин Віталій Сачко в коментарі порталу Великий теніс України поділився своїми емоціями після гри у Відні.





- Зовсім не очікував, що на цей турнір можна потрапити. Тренувався в Братиславі, бо в Чехії через COVID все закрито, вирішив поїхати сюди. Було кілька відсотків на те, що можу потрапити, записався і чекав. Коли дізнався, що гратиму, то була ейфорія. Ви повинні розуміти, що ейфорія була вже від того, що зіграю на центральному корті, а коли ще один матч виграв, то щастя переповнювало.









- Стартовий поєдинок розпочався не дуже успішно, що сталося в першому сеті?



- У Відні велика арена, нас поставили на центральний корт. В першому сеті я не знав, де знаходжуся, звикав до атмосфери. А потім намагався показати все, що я можу сьогодні. Мені вдалося нав’язати боротьбу, а в третьому сеті він трохи зламався, і для мене все склалося якнайкраще.





- Чи можна сказати, що після першої партії Ербер був повністю впевнений у своїй перемозі?





- Думаю, що так. Він пробував грати дуже ризиковано, намагався все позабивати. Через це іноді були помилки. Потім суперник почав грати чистіше, але у вирішальні моменти щось у нього не вийшло, я відчув ритм і зіграв добре.





- Другий матч теж був близький, чого не вистачило для перемоги?



- Думаю, що досвіду. Гомбош, до прикладу, нещодавно грав у третьому колі Ролан Гаррос, на Мастерсах виступав. Можливо, мені потрібно було зіграти більш ризиковано. Не скажу, що я чекав помилки, але у важливі моменти він зібрався і боровся до кінця. Якщо в першому матчі суперник ближче до завершення трохи надламався, то сьогодні було дуже важко дотягти матч до виграшу.





- Як відрізняється атмосфера на турнірах ATP від того, що відбувається на менш престижних змаганнях?



- Це ніби потрапляєш із землі на небо, тут є все. Є лікар, фізіотерапевти, нас годують, відвозять у готель. Тут відчуваєш себе як бог, а на менших турнірах – як сміття. Це не жарти, так і є.





- Чи додалося більше мотивації грати на великих турнірах частіше?





- Звісно, всі хочуть сюди потрапити. Тут за всіма параметрами краще: грошей більше, очок більше. Люди на тебе дивляться як на професіонала, а там – окей, прийшов, щось граєш… таке.





Десять днів тому я ще був на ф’ючерсі в Єгипті, це не можна порівнювати. Завтра я ще почекаю на можливість стати лакі-лузером. Але якщо потрапити сюди було мінімум шансів, то на участь в основній сітці – ще менше. А через тиждень знову їхати на ф’ючерси.





- Тепер це буде важче морально?



- Сподіваюся, що в мене з’явиться впевненість і, можливо, зароблю на ф’ючерсах очок, щоб перейти вже на челенджери.