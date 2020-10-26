У парку «Придніпровський» демонтують огорожу та 5 ліхтарів біля елітного будинку

30 жовтня виконком міської ради ухвалив рішення продемонтаж та евакуацію рухомого майна - металевої огорожі, 5 електроопор вуличного освітлення. Власник майна - ТОВ «Науково-виробнича іноваційна фірма «ВіЛП»). Огорожа та електроопори розміщені навпроти будинку №1-В на вул. Першотравневій та вздовж вул. Іонинської без правовстановлюючих документів. Про це йдеться у проєкті рішення виконкому.
Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання, фірмі був наданий сервітут на час будівництва, при цьому була встановлена огорожа.
За словами віцемера з будівництва Дмитра Кравченка, забудовнику направляли листи щодо незаконної огорожі, але він не відповів.