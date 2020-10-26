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Кременчук

У парку «Придніпровський» демонтують огорожу та 5 ліхтарів біля елітного будинку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 868

 

Рішення про демонтаж ухвалив виконком, адже забудовник прихопив частину паркової землі

30 жовтня виконком міської ради ухвалив рішення продемонтаж та евакуацію рухомого майна - металевої огорожі, 5 електроопор вуличного освітлення. Власник майна - ТОВ «Науково-виробнича іноваційна фірма «ВіЛП»). Огорожа та електроопори розміщені навпроти будинку №1-В на вул. Першотравневій та вздовж вул. Іонинської без правовстановлюючих документів. Про це йдеться у проєкті рішення виконкому.

Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання, фірмі був наданий сервітут на час будівництва, при цьому була встановлена огорожа.

- Після цього ця фірма вирішила, що це земля взагалі її, і просто перегородила частину Придніпровського парку, зробивши її прибудинковою територією елітного житлового комплексу. Половина цієї земельної ділянки — землі парку «Придніпровський», комунального. І частина дороги, - поінформував мер Віталій Малецький під час засідання виконкому.

За словами віцемера з будівництва Дмитра Кравченка, забудовнику направляли листи щодо незаконної огорожі, але він не відповів.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: демонтаж огорожа Придніпровський парк Приднепровский
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