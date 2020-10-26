У мерії Кременчука не дали продати комунальні «Жигулі» за 20 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 791 Коментарів: 1

30 жовтня на засіданні виконкому зняли з розгляду проєкт рішення про продаж з аукціону ВАЗ 21099, який належить Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Так, ЦПМСД звернувся до виконкому щодо списання автомобіля та продаж його з аукціону через Prozorro.Продажі. Як доповіла Олена Щербина, керівниця відділу міського майна, машина в справному стані. Авто 2004 року випуску, пропонується стартова вартість 19 818 грн.





- Якщо продавати 99-ту у такому стані, треба бути або поганою, або дуже поганою людиною, - зауважив міський голова Віталій Малецький, почувши про проєкт рішення та подивившись на фото автівки.





Він зауважив, що в приєднаних до Кременчука Потоках керівництво сільради «їздить на розбитій семерці» (ВАЗ 2107). Мер запропонував виключити питання про продаж авто з порядку денного. І дав протокольне доручення управлінню міського майна: підготувати документи на передачу автомобіля старостинському округу села Потоки. Авто, за його словами, можна використовувати для забезпечення комунікацій в окрузі: робитиме виїзд ЦНАП, реєстратори.