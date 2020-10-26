Гру перенесли з «червоної» зони: «Кремінь» зіграє з «Нивою»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 432

Тернополяни вперше зіграють не в рідних стінах через пандемію коронавірусу

У суботу, 31 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою» Тернопіль. Матч відбудеться на стадіоні «Вишнівець» у смт. Вишнівець Тернопільської області. Початок зустрічі о 14.00. Матч відбудеться без присутності глядачів.





Зауважимо, що матч перенесли з Тернополя через внесення міста у «червону» карантинну зону. Це буде своєрідне повернення команди на поле, де «Нива» проводила матчі Другої ліги.





Матч обслуговує бригада арбітрів:

Головний арбітр - Ігор Бич (Київ)

Асистенти арбітра - Юрій Ковальчук (Львів), Сергій Наскалов (Мукачево)

4-й арбітр - Іван Мандзюк (Тернопіль)

Спостерігач арбітражу - Ігор Овчар (Івано-Франківськ)

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5 листопада «Кремінь» вдома прийме «Миколаїв». Матч розпочнеться о 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».



