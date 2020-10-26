Гру перенесли з «червоної» зони: «Кремінь» зіграє з «Нивою»

У суботу, 31 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою» Тернопіль. Матч відбудеться на стадіоні «Вишнівець» у смт. Вишнівець Тернопільської області. Початок зустрічі о 14.00. Матч відбудеться без присутності глядачів.
Зауважимо, що матч перенесли з Тернополя через внесення міста у «червону» карантинну зону. Це буде своєрідне повернення команди на поле, де «Нива» проводила матчі Другої ліги.
Посилання на пряму трансляція з'явиться незабаром на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.
5 листопада «Кремінь» вдома прийме «Миколаїв». Матч розпочнеться о 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».