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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Гру перенесли з «червоної» зони: «Кремінь» зіграє з «Нивою»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 432

 

Тернополяни вперше зіграють не в рідних стінах через пандемію коронавірусу

У суботу, 31 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою» Тернопіль. Матч відбудеться на стадіоні «Вишнівець» у смт. Вишнівець Тернопільської області. Початок зустрічі о 14.00. Матч відбудеться без присутності глядачів.


Зауважимо, що матч перенесли з Тернополя через внесення міста у «червону» карантинну зону. Це буде своєрідне повернення команди на поле, де «Нива» проводила матчі Другої ліги.


Матч обслуговує бригада арбітрів:

  • Головний арбітр - Ігор Бич (Київ)
  • Асистенти арбітра - Юрій Ковальчук (Львів), Сергій Наскалов (Мукачево)
  • 4-й арбітр - Іван Мандзюк (Тернопіль)
  • Спостерігач арбітражу - Ігор Овчар (Івано-Франківськ)

Посилання на пряму трансляція з'явиться незабаром на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.


5 листопада «Кремінь» вдома прийме «Миколаїв». Матч розпочнеться о 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Нива
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