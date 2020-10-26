Із 2 листопада кременчуцькі школярі повернуться на навчання (додано)

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 2 196 Коментарів: 1

З понеділка, 2 листопада, кременчуцькі школярі повернуться на навчання. Про це повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.





Молодші школярі навчатимуться за розкладом без змін. А от для учнів 5-11 класів організують комбіноване навчання. У школах, де займається багато дітей, воно буде двозмінним: 3-4 уроки у старших школярів проводитимуться у навчальному закладі, інші – дистанційно.





Навчальний процес організовуватимуть відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з дотриманням всіх вимог карантину щодо дезінфекції рук, дотримання безпечної дистанції, індивідуального захисту органів дихання, запобігання скупчення великої кількості людей, розмежування потоків школярів залежно від їх віку.





Проте тут варто зазначити, що у сусідніх Горішніх Плавнях міська комісія із питань ТЕБ і НС вирішила продовжити осінні канікули для учнів шкіл Горішньоплавнівської ОТГ до 6 листопада через зростанням рівня епідемічної небезпеки. Про таке рішення сповістили у Горішньоплавнівській міській раді.





Додано:





Харчування школярів організують відповідно до карантинних заходів, визначених для помаранчевої зони, в якій знаходиться Кременчук: легкі сніданки, продукти в індивідуальних упаковках, гарячого харчування не буде.





Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що у Полтаві, де запроваджено червону зону, відновлять навчання у молодшій школі (1-4 класи), адже залишатися з маленькими дітьми вдома мають змогу не всі батьки чи родичі. 5-11 класи в обласному центрі перебуватимуть на дистанційному навчанні, як і виші та заклади профтехосвіти.





Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі на всій території Полтавської області, зокрема, і у Кременчуці. На карантин відправлятимуть тільки ті групи чи повністю садки, де є хворі на COVID-19. Це стосується й інших закладах освіти.