У Кременчуці судитимуть колишнього міліціонера за організацію наркокартелю

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Під час обшуків у двох розповсюджувачів наркотиків вилучили стартові пістолети, перероблені для стрільби бойовими і травматичними набоями

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області розглядає справу 8 учасників злочинної групи, яких звинувачують у торгівлі наркотиками та незаконному носінні зброї. Організатором угрупування вважається колишній працівник правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.





За матеріалами справи, на початку червня 2019 року колишній співробітник Кременчуцького райвідділу міліції вирішив створити злочинну групу, яка б займалася торгівлею наркотиками. Для цього він залучив ще двох співорганізаторів, які стали керівниками двох підрозділів угруповання.





Перший із них купував метамфетамін у Дніпрі та на власному Lexus RX 450h привозив до Кременчука. Потім передавав наркотики спільниці, яка зважувала їх і фасувала по пакетам. Далі підсудний віддавав їх на розповсюдження чотирьом дилерам. Частину наркотиків він зберігав у себе вдома.





Інший співорганізатор закуповував метамфетамін у підпільній лабораторії в Соснівці поблизу Кременчука, фасував у орендованому гаражі та передавав ще трьом розповсюджувачам. Окрім метамфетаміну, група також займалася торгівлею канабісом. Виручені гроші дилери передавали співорганізаторам, а вони – тому самому колишньому міліціонеру.





Частину своїх прибутків підсудні легалізували через купівлю нерухомості. Колишній правоохоронець придбав собі 85 квадратних метрів нежитлових приміщень за $40 тисяч, а співорганізатор – будинок площею майже 440 квадратних метрів і Lexus RX 450h. Ці покупки коштували $100 тисяч. Інший спільник витратив $80 тисяч на 108-метровий житловий будинок. Майно вони оформили на своїх дружин.





Діяльність картелю правоохоронці зупинили у лютому 2020 року. Під час обшуків у двох розповсюджувачів наркотиків вилучили стартові пістолети, перероблені для стрільби бойовими і травматичними набоями.