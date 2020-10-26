В районі зупинки «Спартак» збили велосипедистку

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На місці працюють патрульні

30 жовтня в районі зупинки «Спартак» збили велосипедистку. Як повідомляють очевидці, жінка потрапила під Škoda.





Жінка жива. На місці працюють патрульні.