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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука Малецький погрожує закрити одну з мереж секонд-хендів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 396 Коментарів: 2

Причина — недотримання карантинних вимог

Сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації мер Кременчука Віталій Малецький висловився за закриття мережі секонд-хендів Smart Store, де зафіксовані порушення вимог карантину.


За даними управління торгівлі виконкому, порушення виявлені в магазинах мережі на вулицях Халаменюка, Гагаріна 4-Б. Також під час штабу показали відео, де зафільмовані черги на вулиці до магазину Smart Store біля автовокзалу. Люди у черзі без масок, не дотримуються соціальної дистанції. У магазині на вході немає термометрії, акцентував увагу мер.


- Якщо ще раз буде така історія, то ми закриємо до закінчення карантину, - сказав Віталій Малецький про секонд-хенди, де зафіксовані порушення.


Він доручив управлінню торгівлі підготувати проєкт розпорядження про закриття всіх магазинів мережі Smart Store у зв'язку з систематичними порушеннями карантинного законодавства.


Усього, за інформацією управління торгівлі, обстежено 453 об'єкти торгівлі. Типові порушення, які виявляли та на які звертали увагу керівництва торгових закладів: відсутність засобів індивідуального захисту, відсутність журналів санітарного прибирання або невчасне заповнення, недотримання соціальної дистанції.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: секонд-хенд карантин торгівля
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

293
vortex:
Сьогодні, 15:01

Люди у черзі без масок, не дотримуються соціальної дистанції. У магазині на вході немає термометрії, акцентував увагу мер.

 

А что ношение масок на улице и термометрия на входе является обязательными? Не слышал

 

PS Никто не в курсе есть ли свободные места в колонии на занасыпе?


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33
GAndy:
Сьогодні, 15:01

В АТБ тоже не меряют температуру на входе. Слабо закрыть?

 


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