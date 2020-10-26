Мер Кременчука Малецький погрожує закрити одну з мереж секонд-хендів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 396 Коментарів: 2

Сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації мер Кременчука Віталій Малецький висловився за закриття мережі секонд-хендів Smart Store, де зафіксовані порушення вимог карантину.





За даними управління торгівлі виконкому, порушення виявлені в магазинах мережі на вулицях Халаменюка, Гагаріна 4-Б. Також під час штабу показали відео, де зафільмовані черги на вулиці до магазину Smart Store біля автовокзалу. Люди у черзі без масок, не дотримуються соціальної дистанції. У магазині на вході немає термометрії, акцентував увагу мер.





- Якщо ще раз буде така історія, то ми закриємо до закінчення карантину, - сказав Віталій Малецький про секонд-хенди, де зафіксовані порушення.





Він доручив управлінню торгівлі підготувати проєкт розпорядження про закриття всіх магазинів мережі Smart Store у зв'язку з систематичними порушеннями карантинного законодавства.







Усього, за інформацією управління торгівлі, обстежено 453 об'єкти торгівлі. Типові порушення, які виявляли та на які звертали увагу керівництва торгових закладів: відсутність засобів індивідуального захисту, відсутність журналів санітарного прибирання або невчасне заповнення, недотримання соціальної дистанції.



