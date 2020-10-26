Кременчужани стали свідками ДТП на трасі Кременчук - Хорол біля села Бабичівка.
Микола Порицький пише у фейсбуці, що через велику аварію ускладнено рух дорогою. В напрямку Кременчука на узбіччі лежить зім'ята маршрутка. На місці була «швидка», поліція та рятувальники.
За інформацією очевидців, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із зерновозом. Попередньо, пасажирів у салоні не було.
Автівку підіймають краном.
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Зіткнулися вантажівка MAN і «Газель». Постраждав водій «Газелі», його у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.