У Кременчуцькому районі зім'яло мікроавтобус (додано)

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 837

За інформацією очевидців, той виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із зерновозом

Кременчужани стали свідками ДТП на трасі Кременчук - Хорол біля села Бабичівка.





Микола Порицький пише у фейсбуці, що через велику аварію ускладнено рух дорогою. В напрямку Кременчука на узбіччі лежить зім'ята маршрутка. На місці була «швидка», поліція та рятувальники.





За інформацією очевидців, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із зерновозом. Попередньо, пасажирів у салоні не було.





Автівку підіймають краном.









Додано:





Зіткнулися вантажівка MAN і «Газель». Постраждав водій «Газелі», його у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.