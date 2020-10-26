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У Кременчуцькому районі зім'яло мікроавтобус (додано)

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 837

 

За інформацією очевидців, той виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із зерновозом

Кременчужани стали свідками ДТП на трасі Кременчук - Хорол біля села Бабичівка.


Микола Порицький пише у фейсбуці, що через велику аварію ускладнено рух дорогою. В напрямку Кременчука на узбіччі лежить зім'ята маршрутка. На місці була «швидка», поліція та рятувальники.


За інформацією очевидців, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із зерновозом. Попередньо, пасажирів у салоні не було.


Автівку підіймають краном.


 


Додано:


Зіткнулися вантажівка MAN і «Газель». Постраждав водій «Газелі», його у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП ДТП с маршруткой
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