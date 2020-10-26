Пасмурно и дождливо: погода на уикенд будет по-настоящему осенней

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 675

На этих выходных осень даст о себе знать в Кременчуге – в городе станет дождливо и холодно.





По прогнозам Sinoptik, на протяжении всего уикенда небо будет периодически поливать Кременчуг дождём, а температурные показатели не превысят +10°С днём.





Gismeteo не обещает обильных осадков, лишь кратковременные дожди, как в субботу, и в воскресенье, которые продолжатся и в начале следующей недели. Но солнце не покажется из-за туч в ближайшие два дня, а воздух прогреется от +9°С до +11°С.





Ventusky прогнозирует, что в Кременчуге в выходные время от времени будет пускаться дождь. Кременчужан ждёт пасмурная погода и температурные показатели на уровне +7°С...+10°С.