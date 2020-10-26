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Кременчук

Пасмурно и дождливо: погода на уикенд будет по-настоящему осенней

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 675

 

Дневная температура около +10°С

На этих выходных осень даст о себе знать в Кременчуге – в городе станет дождливо и холодно.


 

По прогнозам Sinoptik, на протяжении всего уикенда небо будет периодически поливать Кременчуг дождём, а температурные показатели не превысят +10°С днём.


 

Gismeteo не обещает обильных осадков, лишь кратковременные дожди, как в субботу, и в воскресенье, которые продолжатся и в начале следующей недели. Но солнце не покажется из-за туч в ближайшие два дня, а воздух прогреется от +9°С до +11°С.


 

Ventusky прогнозирует, что в Кременчуге в выходные время от времени будет пускаться дождь. Кременчужан ждёт пасмурная погода и температурные показатели на уровне +7°С...+10°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз дождь холод осень
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