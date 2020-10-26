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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Директора школи-інтернату ім Піддубного Олександра Кириченка нагородили іменним годинником

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 615

 

Нагороду вручили за багаторічну сумлінну працю 

Директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного Олександра Кириченка нагородили годинником та подякою Полтавської облради. 


- За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту, виховання спортсменів високого класу та активну громадську позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради Олександра Алексюка), - йдеться у розпорядженні Полтавської обласної ради. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтавська облрада школа-інтернат ім Піддубного Олександр Кириченко
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