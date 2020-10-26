Директора школи-інтернату ім Піддубного Олександра Кириченка нагородили іменним годинником

Нагороду вручили за багаторічну сумлінну працю
Директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного Олександра Кириченка нагородили годинником та подякою Полтавської облради.
- За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту, виховання спортсменів високого класу та активну громадську позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради Олександра Алексюка), - йдеться у розпорядженні Полтавської обласної ради.