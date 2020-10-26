Черговий антирекорд: 8 752 нових випадків COVID-19, з них 343 - на Полтавщині

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області
В Україні зафіксовано 8 752 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу.
За повідомленням МОЗ, 31 жовтня (станом на 9.00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 10 342 випадки;
- Волинська область — 13 554 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 071 випадок;
- Донецька область — 10 392 випадки;
- Житомирська область — 14 257 випадків;
- Закарпатська область — 14 470 випадків;
- Запорізька область — 9 909 випадків;
- Івано-Франківська область — 20 392 випадки;
- Кіровоградська область — 2 514 випадків;
- м. Київ — 37 549 випадків;
- Київська область — 16 464 випадки;
- Львівська область — 29 828 випадків;
- Луганська область — 3 635 випадків;
- Миколаївська область — 7 782 випадки;
- Одеська область — 24 623 випадки;
- Полтавська область — 9 563 випадки;
- Рівненська область — 19 158 випадків;
- Сумська область — 11 750 випадків;
- Тернопільська область — 20 669 випадків;
- Харківська область — 36 297 випадків;
- Херсонська область — 3 960 випадків;
- Хмельницька область — 15 724 випадки;
- Чернівецька область — 21 658 випадків;
- Черкаська область — 9 157 випадків;
- Чернігівська область — 8 763 випадки.
За добу на Полтавщині – 343 нових випадків захворювання на COVID-19
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 563 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 3 966 жителів області, продовжують лікування 5 412 людей, зокрема 167 дітей.
Всього зареєстровано 185 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Горішні Плавні, Глобинський район).
Кількість виявлених випадків:
- Полтава – 5005 (156 нових випадків за минулу добу),
- Кременчук – 1282 (33 нові випадки),
- Полтавський район – 392 (22 нові випадки),
- Миргород – 323 (17 нових випадків),
- Горішні Плавні – 225 (11 нових випадків),
- Лубни – 198 (3 нові випадки),
- Зіньківський район – 169 (10 нових випадків),
- Кременчуцький район – 140 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 133 (12 нових випадків),
- Хорольський район – 131 (21 новий випадок),
- Новосанжарський район – 108 (7 нових випадків),
- Шишацький район – 105 (3 нові випадки),
- Кобеляцький район – 104 (3 нові випадки),
- Решетилівський район – 104 (8 нових випадків),
- Глобинський район – 99 (2 нові випадки),
- Диканський район – 98 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 84 (11 нових випадків),
- Миргородський район – 78 (1 новий випадок),
- Лубенський район – 76 (4 нові випадки),
- Машівський район – 65 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 59 (2 нові випадки),
- Чутівський район – 52 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 38 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 32 (10 нових випадків),
- Чорнухинський район – 17 (1 новий випадок).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):
- Великобагачанський – 66,
- Гадяч – 16,
- Гадяцький – 11,
- Глобинський – 39,
- Гребінківський – 21,
- Диканський – 23,
- Зіньківський – 76,
- Карлівський – 20,
- Кобеляцький – 25,
- Козельщинський – 12,
- Горішні Плавні – 117,
- Котелевський – 40,
- Кременчук – 1040,
- Кременчуцький – 80,
- Лохвицький – 44,
- Лубни – 72,
- Лубенський – 41,
- Машівський – 16,
- Миргород – 136,
- Миргородський – 31,
- Новосанжарський – 25,
- Оржицький – 22,
- Пирятинський – 27,
- Полтава – 3072,
- Полтавський – 205,
- Решетилівський – 29,
- Семенівський – 6,
- Хорольський – 37,
- Чорнухинський – 7,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 39.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.