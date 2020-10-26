Черговий антирекорд: 8 752 нових випадків COVID-19, з них 343 - на Полтавщині

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Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області

В Україні зафіксовано 8 752 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу.





За повідомленням МОЗ, 31 жовтня (станом на 9.00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали.





Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 10 342 випадки;

Волинська область — 13 554 випадки;

Дніпропетровська область — 15 071 випадок;

Донецька область — 10 392 випадки;

Житомирська область — 14 257 випадків;

Закарпатська область — 14 470 випадків;

Запорізька область — 9 909 випадків;

Івано-Франківська область — 20 392 випадки;

Кіровоградська область — 2 514 випадків;

м. Київ — 37 549 випадків;

Київська область — 16 464 випадки;

Львівська область — 29 828 випадків;

Луганська область — 3 635 випадків;

Миколаївська область — 7 782 випадки;

Одеська область — 24 623 випадки;

Полтавська область — 9 563 випадки;

Рівненська область — 19 158 випадків;

Сумська область — 11 750 випадків;

Тернопільська область — 20 669 випадків;

Харківська область — 36 297 випадків;

Херсонська область — 3 960 випадків;

Хмельницька область — 15 724 випадки;

Чернівецька область — 21 658 випадків;

Черкаська область — 9 157 випадків;

Чернігівська область — 8 763 випадки.





За добу на Полтавщині – 343 нових випадків захворювання на COVID-19

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 563 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 3 966 жителів області, продовжують лікування 5 412 людей, зокрема 167 дітей.





Всього зареєстровано 185 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Горішні Плавні, Глобинський район).









Кількість виявлених випадків:

Полтава – 5005 (156 нових випадків за минулу добу),

Кременчук – 1282 (33 нові випадки),

Полтавський район – 392 (22 нові випадки),

Миргород – 323 (17 нових випадків),

Горішні Плавні – 225 (11 нових випадків),

Лубни – 198 (3 нові випадки),

Зіньківський район – 169 (10 нових випадків),

Кременчуцький район – 140 (1 новий випадок),

Котелевський район – 133 (12 нових випадків),

Хорольський район – 131 (21 новий випадок),

Новосанжарський район – 108 (7 нових випадків),

Шишацький район – 105 (3 нові випадки),

Кобеляцький район – 104 (3 нові випадки),

Решетилівський район – 104 (8 нових випадків),

Глобинський район – 99 (2 нові випадки),

Диканський район – 98 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 84 (11 нових випадків),

Миргородський район – 78 (1 новий випадок),

Лубенський район – 76 (4 нові випадки),

Машівський район – 65 (1 новий випадок),

Карлівський район – 59 (2 нові випадки),

Чутівський район – 52 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 38 (1 новий випадок),

Оржицький район – 32 (10 нових випадків),

Чорнухинський район – 17 (1 новий випадок).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

Великобагачанський – 66,

Гадяч – 16,

Гадяцький – 11,

Глобинський – 39,

Гребінківський – 21,

Диканський – 23,

Зіньківський – 76,

Карлівський – 20,

Кобеляцький – 25,

Козельщинський – 12,

Горішні Плавні – 117,

Котелевський – 40,

Кременчук – 1040,

Кременчуцький – 80,

Лохвицький – 44,

Лубни – 72,

Лубенський – 41,

Машівський – 16,

Миргород – 136,

Миргородський – 31,

Новосанжарський – 25,

Оржицький – 22,

Пирятинський – 27,

Полтава – 3072,

Полтавський – 205,

Решетилівський – 29,

Семенівський – 6,

Хорольський – 37,

Чорнухинський – 7,

Чутівський – 17,

Шишацький – 39.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.