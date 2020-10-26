Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд: 8 752 нових випадків COVID-19, з них 343 - на Полтавщині

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 783

 

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області

В Україні зафіксовано 8 752 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу.


За повідомленням МОЗ, 31 жовтня (станом на 9.00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали. 


Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 10 342 випадки;
  • Волинська область — 13 554 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 071 випадок;
  • Донецька область — 10 392 випадки;
  • Житомирська область — 14 257 випадків;
  • Закарпатська область — 14 470 випадків;
  • Запорізька область — 9 909 випадків;
  • Івано-Франківська область — 20 392 випадки;
  • Кіровоградська область — 2 514 випадків;
  • м. Київ — 37 549 випадків;
  • Київська область — 16 464 випадки;
  • Львівська область — 29 828 випадків;
  • Луганська область — 3 635 випадків;
  • Миколаївська область — 7 782 випадки;
  • Одеська область — 24 623 випадки;
  • Полтавська область — 9 563 випадки;
  • Рівненська область — 19 158 випадків;
  • Сумська область — 11 750 випадків;
  • Тернопільська область — 20 669 випадків;
  • Харківська область — 36 297 випадків;
  • Херсонська область — 3 960 випадків;
  • Хмельницька область — 15 724 випадки;
  • Чернівецька область — 21 658 випадків;
  • Черкаська область — 9 157 випадків;
  • Чернігівська область — 8 763 випадки.

 


За добу на Полтавщині – 343 нових випадків захворювання на COVID-19

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 563 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 3 966 жителів області, продовжують лікування 5 412 людей, зокрема 167 дітей.


Всього зареєстровано 185 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Горішні Плавні, Глобинський район).



Кількість виявлених випадків:

  • Полтава – 5005 (156 нових випадків за минулу добу),
  • Кременчук – 1282 (33 нові випадки),
  • Полтавський район – 392 (22 нові випадки),
  • Миргород – 323 (17 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 225 (11 нових випадків),
  • Лубни – 198 (3 нові випадки),
  • Зіньківський район – 169 (10 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 140 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 133 (12 нових випадків),
  • Хорольський район – 131 (21 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 108 (7 нових випадків),
  • Шишацький район – 105 (3 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 104 (3 нові випадки),
  • Решетилівський район – 104 (8 нових випадків),
  • Глобинський район – 99 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 98 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 84 (11 нових випадків),
  • Миргородський район – 78 (1 новий випадок),
  • Лубенський район – 76 (4 нові випадки),
  • Машівський район – 65 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 59 (2 нові випадки),
  • Чутівський район – 52 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 38 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 32 (10 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 17 (1 новий випадок).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

  • Великобагачанський – 66,
  • Гадяч – 16,
  • Гадяцький – 11,
  • Глобинський – 39,
  • Гребінківський – 21,
  • Диканський – 23,
  • Зіньківський – 76,
  • Карлівський – 20,
  • Кобеляцький – 25,
  • Козельщинський – 12,
  • Горішні Плавні – 117,
  • Котелевський – 40,
  • Кременчук – 1040,
  • Кременчуцький – 80,
  • Лохвицький – 44,
  • Лубни – 72,
  • Лубенський – 41,
  • Машівський – 16,
  • Миргород – 136,
  • Миргородський – 31,
  • Новосанжарський – 25,
  • Оржицький – 22,
  • Пирятинський – 27,
  • Полтава – 3072,
  • Полтавський – 205,
  • Решетилівський – 29,
  • Семенівський – 6,
  • Хорольський – 37,
  • Чорнухинський – 7,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 39.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх